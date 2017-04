Gils Carbó gastó más de $ 6 millones en alquilar un edificio que nunca se utilizó

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, está imputada en una causa judicial que investiga un sospechoso alquiler de un edificio de ocho pisos ubicado en avenida Corrientes 1615, en la Capital Federal, por el que se habría pagado más de 6.5 millones de pesos correspondientes al lapso entre julio de 2015 y enero de 2016. Allí iban a funcionar las nuevas fiscalías, pero nunca se usó.

La propiedad pertenece al VBR Group, del que es titular Víctor Blanco, presidente de Racing Club de Avellaneda. Blanco indicó que: “tenía dos posibilidades. Una era alquilárselo al Consejo de la Magistratura, La otra fue la que elegí y aún hoy lamento: que lo alquilé la Procuración General de la Nación. Nadie lo usó, después me dieron de baja el contrato”. Además el mandamás de la institución 'blanquiceleste' agregó que la misma Procuración le compró los muebles por aproximadamente 200 mil pesos.

El 17 de diciembre del 2015, el contador Jorge Argüello, funcionario de la Procuración, aseguró en un documento oficial que Gils Carbó lo autorizó a “ejecutar el Plan Anual de Compras y contrataciones correspondientes” a ese año. En ese marco se concretó el polémico alquiler del edificio de avenida Corrientes.

El 26 de febrero del año pasado, la propia Procuradora decidió terminar con el contrato. Pero no porque su organismo nunca ocupó la propiedad, si no porque, según Gils Carbó, el presidente Mauricio Macri había suspendido la implementación del nuevo Código Procesal Penal. La diputada Elisa Carrió había denunciado varias de las posibles irregularidades en las operaciones inmobiliarias de la PGN en su pedido de juicio político contra la funcionaria. Paula Oliveto, una de las legisladoras que trabajó junto a Carrió esos temas, afirmó a Clarín que: “es gravísimo que la Procuración haya pagado por un edificio que no usó”.