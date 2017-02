Gobierno bonaerense y gremios docentes, en un encuentro clave

Nueva reunión - Paritarias

El Ejecutivo de Vidal convocó a los sindicatos para hoy a las 17 en la sede del Ministerio de Economía. Se va a presentar una nueva oferta para cerrar la paritaria, con el objetivo de que el 6 de marzo se inicien las clases

El gobierno bonaerense convocó formalmente para hoy, cuando faltan cinco días para el comienzo de clases, a los gremios docentes para una nueva reunión paritaria con el objetivo de destrabar la negociación en la Provincia y luego de que los sindicatos de maestros a nivel nacional anunciaran el jueves pasado un paro en todo el país para el 6 y 7 de marzo próximos.

La convocatoria de la administración que conduce la gobernadora María Eugenia Vidal será a las 17 en la cartera de Economía, la misma sede donde se desarrolló la reunión del jueves último, y los funcionarios trabajan contra reloj para terminar de delinear una “nueva propuesta”, según confirmaron fuentes de la gobernación.

Funcionarios y comisiones técnicas del gobierno bonaerense realizarán una nueva oferta salarial a los dirigentes del Frente Gremial para intentar acercar posiciones y superar el estancamiento en las negociaciones paritarias.

La convocatoria llegó ayer después de un fin de semana en el que el ministro de Economía, Hernán Lacunza, su par de Trabajo, Marcelo Villegas, y el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, intercambiaron duras acusaciones por la disputa salarial.

Como se recordará, el gobierno provincial ofreció un aumento del 18 por ciento en cuatro cuotas trimestrales ajustables por la inflación, pero fue rechazado por el Frente Gremial Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, UDA, técnicos de Amet y privados de Sadop, y la cegetista Udocba. Los sindicatos solicitan recuperar entre 8 y 10 puntos del salario, por la pérdida del poder adquisitivo du­rante 2016, y un 25 por ciento de aumento para este año.

Además, reclaman la convocatoria a una paritaria nacional docente por parte del Ministerio de Educación de la Nación, según reafirmó ayer la secretaria gremial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), María Laura Torre.

Con modificaciones en variables

Aunque la información se manejó con mucho hermetismo, trascendió que la propuesta que esta vez acercaría el gobierno bonaerense seguiría siendo un aumento del 18 por ciento, aunque habría modificaciones en otras variables intermedias de la paritaria que terminarían por mejorar los sueldos de bolsillo.

Si los docentes no aceptan la nueva iniciativa de la gestión Vidal, el gobierno bonaerense podría decidir cerrar la negociación con un decreto que determine el aumento salarial, aunque eso confirmaría el paro de dos días en el inicio del ciclo lectivo.

El Soeme participará en la paritaria docente y planteará discutir el incentivo

Por primera vez, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) participará en la paritaria docente. Avalado por un fallo de la Justicia en lo Contencioso y Administrativo de La Plata, este gremio que tiene a numerosos maestros entre sus afiliados se sentará en la mesa de negociaciones. Planteará un tema del que poco y nada se habla: las diferencias sustanciales entre el acuerdo salarial de actualización automática de haberes que firmaron la mayoría de los sindicatos estatales en diciembre pasado y la propuesta presentada por el gobierno a los representantes de los educadores.

Concretamente, según el Soeme, existe una distorsión producto de la no actualización del incentivo docente, una cifra en negro que se viene pagando con fondos nacionales desde la era menemista y que lleva a que el aumento que actualmente ofrece la Provincia solo impacte en una parte del salario de los docentes.

“Es una vergüenza que el incentivo docente, que fue una medida de emergencia, nunca se haya blanqueado y se siga pagando de esta manera. Pasaron distintos gobiernos, incluido 12 años de kirchnerismo, sin que se haya modificado. Este incentivo se tendría que pagar como un aporte genuino del Estado nacional a la Provincia de Buenos Aires, que aporta el 40% del PBI y recibe migajas. Es más, el incentivo tendría que estar destinado a todos los trabajadores, especialmente para aquellos que se de-sempeñan en áreas sensibles como Educación, Salud y Seguridad. Si este esquema de coparticipación no se modifica, la Provincia seguirá siendo económicamente inviable para cualquier gobierno”, dijo a diario Hoy Susana Mariño, la dirigente del Soeme que estará hoy en la mesa de negociaciones.

Cabe recordar que, al igual que el Soeme, otros gremios como Udocba y Upcn participarán en la paritaria docente producto de decisiones judiciales.

Cifras que son claves

Mariño explicó, con números concretos, los perjuicios que ocasiona la distorsión antes mencionada en el bolsillo de los maestros. “Al no actualizar el incentivo, el aumento que ofrece la Provincia impacta solamente sobre el 87% del salario y no sobre el 100%. Si se logra solucionar este tema, lograríamos destrabar gran parte del conflicto. Y quedaría por resolver cómo hacemos para recuperar la pérdida de poder adquisitivo registrada producto de la diferencia entre la inflación real y el acuerdo de la paritaria docente que se firmó a principios del año pasado. Y en este punto existen distintos mecanismos de fácil resolución”.

La dirigente del Soeme remarcó que “es una falacia plantear que la oferta que aceptaron los estatales es la misma que la presentada a los maestros. Esto no es así, y además tenemos que recordar que el año pasado nosotros planteamos un acuerdo conjunto entre los trabajadores de la ley 10.430 y los docentes. La cláusula automática de actualización de haberes fue una respuesta inteligente a un problema altamente complejo, como es garantizar que los salarios no sigan perdiendo la carrera contra la inflación. Lamentablemente no se pudo sumar a los docentes, pero de haberlo hecho estamos convencidos que hoy estaría garantizado el inicio de clases”.

“Ir a un paro es lo último que desea cualquier sindicalista que busca soluciones para los trabajadores. El conflicto y las medidas de fuerza nunca pueden ni deben ser un fin en sí mismo, sino el último recurso. Y más cuando se trata de defender la educación pública”, concluyó Mariño.

“Vamos a ser sumamente firmes en la negociación”

Alejandro Finocchiaro

Director general de Cultura y Educación

“Me parece que ya no le queda duda a nadie que el paro docente es político y que detrás de todo hay una mano negra que quiere perjudicar a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

Marzo va a ser un mes conflictivo, el 7 hay una marcha, paro el 8, paros la otra semana. Tenemos la instrucción de nuestra gobernadora para que los chicos empiecen las clases el 6. Si no se puede negociar, estamos dispuestos a usar las herramientas legales e institucionales para garantizar el inicio del ciclo lectivo, vamos a ser sumamente firmes en la negociación.

Estamos ofreciendo el 18% como piso o más si la inflación aumenta. Si en abril suben los precios, inmediatamente se liquida eso. Con nuestra propuesta, los docentes como mínimo le empardan a la inflación, y creemos que le van a ganar porque va a ser menos de lo que se plantea o se cree.

Le solicitamos a los gremios que levanten el paro, que sigamos negociando. Si quieren hagan las protestas, pero no saquen a los chicos de las aulas”.

“El gobierno tiene que modificar la oferta”

Roberto Baradel

Secretario general del Suteba

“El gobierno tiene que modificar la propuesta que nos ha hecho a los docentes, ya que lo que nos ha ofrecido primero es insuficiente, segundo no recupera el poder adquisitivo del año pasado, y tercero que se aplican porcentajes descontando el incentivo docente, o sea que no lo aplica sobre todo el sueldo.

Nos dicen que ofrecen el 18%, cuando en realidad no cuentan el incentivo que se manda desde la Nación, por lo tanto el aumento real que nos dan es del 16%.

El gobierno busca la confrontación, nunca quiso dialogar en serio con los docentes, sino nos hubiera convocado en noviembre o diciembre del año pasado, como pedimos nosotros.

Están buscando una pelea con los docentes, al igual que se hizo el año pasado, cuando fue el conflicto con los estatales, o cuando se intentó privatizar con empresas de limpieza el trabajo de los auxiliares. Van a pretender hacer lo mismo ahora, quieren provocar una crisis para después justificar la derogación del Estatuto Docente. Esta confrontación va en contra de los derechos de los trabajadores y de la educación pública en la Provincia”.

“El docente no puede recuperar el poder adquisitivo”

Mirta Petrocini

Secretaria general de la FEB

“Vamos a esperar a la reunión de hoy y veremos si hay algún tipo de propuestas, algún numero nuevo, o se mantiene en ese 18% que ya fue rechazado dos veces. Hay que esperar, no se pueden lanzar medidas sin antes consultarlas con las bases y ver qué es lo que se nos ofrecen.

Esta situación nos afecta, porque el docente no puede recuperar el poder adquisitivo. Además todavía estamos reclamando lo del año pasado, donde como mínimo perdimos un 10 por ciento del mismo y nadie habla de eso.

Nosotros queremos empezar las clases, porque ese es nuestro trabajo, pero debemos hacerlo con un sistema que como mínimo sea en beneficio del trabajador docente y no que vaya en contra de sus intereses. El sueldo no alcanza y queremos una mejora.

Pero también hay que hablar de infraestructura, porque los chicos se merecen el mejor ambiente. Y de los materiales, los cuales los docentes tienen que fotocopiar de sus salarios, al igual que los boletines. Divorcian el discurso de la realidad”.

“Queremos llegar a un acuerdo en serio”

Marcelo Villegas

Ministro de Trabajo de la Provincia

“Estamos citando para el día de hoy a las 17 a los gremios docentes a una mesa técnica-salarial como parte del proceso de trabajo en el Ministerio de Economía, en donde seguiremos defendiendo el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo.

Los gremios docentes prepararon un escenario de conflicto, porque cuando ejecutamos la cláusula de monitoreo, el año pasado, el aumento salarial estaba por arriba de la inflación acumulada, comparándolo con el Índice de Precios del Indec. La CGT y la CTA no aceptaron esa mesa técnica, decretaron un paro de dos días, poniendo así un estado de conflicto y evitando negociar otras cosas.

Nosotros queremos llegar a un acuerdo en serio, jerarquizando de verdad el rol del docente y valorizando a las directoras de colegios para trabajar sobre la eficiencia global del sistema.

Encontramos una Provincia con un pasivo de infraestructura de 30.000 millones de pesos y estamos trabajando para dar lo mejor a los chicos que concurren a nuestras aulas y comedores”.

“Hay falta de voluntad política del Ejecutivo”

Alejandro Salcedo

Secretario Adjunto de Udocba

“Concurriremos a decir lo que venimos diciendo de forma permanente, que el gobierno provincial tiene que hacer una propuesta muy superior a la que viene haciendo hasta el momento. Esperemos que esto se produzca así pueden iniciarse las clases en tiempo y forma.

Nosotros queremos sacar a la luz la falta de voluntad política del Ejecutivo para solucionar el problema salarial en la Provincia. Quieren decir que son los docentes los culpables, los que toman de rehenes a los alumnos, cuando no es así de ninguna manera. Vale decir que en el caso de los docentes, hay un 70% de ese sueldo que es en negro, son sumas ilegales que no tienen respaldo normativo y que nosotros pretendemos que se terminen.

El Gobierno está mintiendo cuando dice que ofrece el 18%, porque de los 9.801 pesos que cobra el docente, el aumento es sobre $1.200 menos, por lo tanto es un 16% o menos lo que propone la Provincia. Son $1.200 pesos que los manda la Nación, pero nada le impide a la Provincia hacerse cargo del 18% de esa suma.

El gobierno provincial fuerza números, hay grandes esfuerzos para poder explicar con una especie de teoría matemática por qué no perdimos salarios, pero queda en eso, en la teoría, porque cuando vamos a la práctica, los números del poder adquisitivo de los docentes ha caído en 2016”.