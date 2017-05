Golpean y amenazan de muerte a un fiscal platense

La víctima del ataque fue Fernando Cartasegna, titular de la UFI nº 4. Ocurrió frente a los Tribunales, en 8 entre 56 y 57. Actuaron dos sujetos y una mujer, todos con uniformes policiales. Le pegaron con una cachiporra y le provocaron una fisura de cráneo. También tiraron panfletos intimidatorios en el edificio judicial y en la casa del damnificado, en Gonnet

Un episodio que tuvo como víctima el sábado pasado a un fiscal platense conmociona a la Justicia local por el sello mafioso, la inusitada violencia y las tareas previas de inteligencia realizadas por los agresores. El damnificado fue el fiscal Fernando Cartasegna, quien pasadas las 6 de la mañana estacionó su auto en 8 entre 56 y 57, muy cerca de los Tribunales penales.

Cartagena habló con diario Hoy y dio detalles de la odisea que le tocó vivir. “Me quedé sentado en el vehículo para mandar unos mensajes de WhatsApp y de pronto abrieron la puerta del auto y me sacaron a la fuerza. Los atacantes eran tres, dos varones vestidos con uniformes policiales, y una mujer”, explicó el funcionario judicial. Enseguida lo arrinconaron en un garage y empezaron las amenazas de muerte y los golpes. Uno atacó al fiscal con una cachiporra. Le dio varias estocadas en la cabeza, y una le provocó una fisura de cráneo. También le pegó en los hombros, brazos y piernas. El otro sujeto, desde atrás, tiró una catarata de golpes de puños en la nuca del fiscal. La mujer actuó de “campana”. Siempre le dio la espalda a Cartagena y se mantuvo cruzada de brazos.

“Por fin lo encontramos solo, señor fiscal”, le dijo uno de los delincuentes.

Luego llegó lo peor. Los desconocidos le dieron precisiones a Cartasegna sobre los movimientos de su hijo e hija. “Te vamos a meter en un baño y te vas a suicidar o te suicidamos”, le gritó uno de los atacantes. El fiscal cayó en la cuenta de que no se trataba de un robo. Con lo que pudo se defendió. Tiró dos piñas, patadas, y lastimó en un oído a uno de los sujetos.

Las intimidaciones prosiguieron: “Ojo con lo que investigás. Yo recaudo en un día lo que vos ganás en un mes”, le dijo otro de los malvivientes. Inmediatamente escuchó de los atacantes una breve reseña de las causas que investiga el representante del Ministerio Público. “Vos te metiste con los prostíbulos y los barrabravas, cuidado con lo que vas a hacer ahora”, fue otras de las frases que pronunciaron para amedrentarlo.

Uno de los atacantes, en medio del forcejeo y las amenazas, le pidió el teléfono celular. “Me quiero llevar un recuerdo del doctor”, indicó el delincuente. El fiscal intentó disuadirlo: “Solo funciona si le paso mi registro digital”. “Entonces te voy a cortar un dedo”, le respondió el malviviente.

Una llamada salvadora

En ese momento sonó el celular y Cartasegna alcanzó a apretar el botón para que se escuchara lo que estaba pasando. La que llamaba era una oficial de la comisaría de Villa Elisa, y ella, al percibir la gravedad de lo que estaba pasando empezó a gritar: “Fiscal, fiscal, ¿qué pasa?…”.

Los agresores se ofuscaron. Descargaron sobre Cartagena dos violentos golpes más y se retiraron.

Violación de domicilio

El fiscal quedó conmocionado. En lugar de ingresar a la fiscalía, se fue a su casa ubicada en Gonnet, cerca de la República de los Niños. Y al arribar se llevó otra ingrata sorpresa. Desconocidos habían roto un alambrado, violentado la puerta del garaje y dejado panfletos intimidatorios.

Las hojas impresas tenían las leyendas: “Te va a pasar lo mismo que a Nisman”, “Conozca al próximo Nisman” y recortes del diario Hoy haciendo referencia a la Causa de los Sobres, publicados el 3 de marzo pasado.

Como se recordará, Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA, apareció muerto en enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero luego de haber denunciado a Cristina Kirchner por “Traición a la Patria”.

Un vocero policial le dijo a este diario que “la pera del funcionario judicial estaba golpeada, tenía la boca lastimada”. A esta altura de la mañana, el jefe de la Departamental policial de La Plata, Diego Bravo, ya había dispuesto dos custodios para que cuiden al fiscal.

Infiltrados en Tribunales

Cartagena se bañó y, golpeado, regresó a su oficina de la UFI nº4, en 8 y 56. Y las malas noticias continuaron. Alguien había distribuido copias de los panfletos intimidatorios en los Tribunales.

El fiscal y sus empleados juntaron esos afiches, unos cuarenta. Pero poco después aparecieron otros en el mismo edificio.

El funcionario judicial agredido sintió desvanecerse y lo llevaron al Hospital de Gonnet. Los médicos le van a hacer hoy una tomografía en la cabeza tras percibir una fisura en el cráneo. La zona estaba muy inflamada. El cuerpo del fiscal resultó con moretones en los hombros, brazos y piernas.

“Yo no sabía de dónde venía todo esto, tengo el caso del Próvolo, de las fiestas clandestinas, muchas cosas que podían ser”, compartió, haciendo referencia a los primeros mensajes intimidatorios que recibió.

Sin embargo tras las características del ataque, no le habrían quedado dudas desde dónde llegó el mensaje. Es que el fiscal estaría por recibir en los próximos días un caso que involucra a excomisarios en una causa que vincula a policías con abogados “caranchos”.

Hoy le toman declaración

En el hecho tomó intervención de oficio la UFI nº 1 de Ana Medina. La fiscal le va tomar declaración hoy a su par Fernando Cartasegna, víctima de una salvaje agresión.

Además, la representante del Ministerio Público pidió que se analicen las cámaras de las zonas de 8 y 56 y de Gonnet, con la intención de identificar a los agresores y a los que distribuyeron los panfletos intimidatorios. El móvil de la agresión y las amenazas, de acuerdo a la víctima, sería un desprendimiento de la Causa de los Sobres.

La fiscal ofreció custodia policial, pero Cartagena ya la tenía. Se la habían asignado por disposición de la Departamental La Plata.

Conte Grand: “Una agresión de enorme gravedad institucional”

El salvaje ataque al fiscal Cartagena se constituyó en un hecho escandaloso. Por eso, desde nuestro diario hablamos con el procurador general de la Corte, Julio Conte Grand, quien sostuvo que se trató de “una agresión de enorme gravedad institucional”.

“Estuve en contacto con el fiscal Cartasegna para transmitirle nuestra solidaridad. Está a cargo de la investigación la fiscal de la UFI nº1, Ana Medina. Por el momento lo que tenemos son amenazas con volantes que arrojaron en la casa y en la fiscalía. Él ingresó temprano a la fiscalía porque está en posturno, de manera que al hacerlo tuvo un amedrentamiento y una agresión física. Además se encontró dentro de la fiscalía con estos volantes amenazantes”, aseguró Conte Grand. Luego agregó que “ha tomado intervención la Policía de la Provincia, la comisaría Novena de La Plata, y hemos empezado las investigaciones. Por el momento tenemos la tranquilidad de que él está bien y la preocupación inmensa de una agresión de enorme gravedad institucional”.

El jefe de los fiscales bonaerense señaló que “en La Plata todos sabemos dónde estamos y cuáles son nuestros movimientos, de modo tal que el episodio en sí mismo tiene enorme gravedad, pero el hecho de que conozcan dónde vive el fiscal y dónde desempeña sus funciones no es un dato que me parezca, en sí mismo, significativo, en cuanto a imaginar que hay una estructura de inteligencia detrás del episodio. Esto por el momento, por supuesto, yo me estoy guiando por los dichos del fiscal. Obviamente no he tenido ni voy a tener intervención en el proceso de investigación, sencillamente, atento a la gravedad del episodio, me solidaricé con él y estamos poniendo todos los recursos de la Procuración General detrás de ésta investigación, como sucede en todas las otras”.

Respecto al móvil del ataque, Conte Grand dijo: “Él no tiene el desprendimiento de la Causa de los Sobres todavía. Nosotros imaginamos que puede llegar a tenerla porque derivado de una causa que lleva otro fiscal (Marcelo Martini) han surgido otros elementos que justifican otra investigación penal preparatoria y esto obliga el envío al fiscal de turno”.

Repudio de Garro y de fiscales

El intendente Julio Garro, el secretario de Seguridad y Justicia del Municipio, Darío Ganduglia, y el subsecretario de Seguridad, Fernando Padovan, repudiaron la agresión sufrida por Cartasegna. “Lo ocurrido se opone a un sistema democrático y republicano”, dijeron. El jefe comunal anoche se comunicó con el fiscal para solidarizarse personalmente.

En tanto, fiscales de La Plata declararon en un documento: “Reafirmamos nuestro público compromiso de continuar desarrollando nuestro trabajo contra la delincuencia, reconociendo en estos actos violentos la eficacia de nuestra tarea. Solo quienes se sienten amenazados por la ley recurren al uso de la violencia, sin embargo eso, lejos de debilitarnos, nos anima a seguir el camino iniciado y a redoblar nuestros esfuerzos en pos de una sociedad respetuosa de los derechos de todos quienes la conformamos”, agregaron. La declaración lleva la firma de Helena de la Cruz, Betina Lacki, Eugenia Di Lorenzo, Rosalía Sánchez, Ana Medina, Juan Cruz Condomí Alcorta, Victoria Huergo, Álvaro Garganta, Laura Lasarte, Florencia Budiño, Virginia Bravo, Hugo Tesón, Jorge Paolini, Cristina Larroca, Graciela Rivero, Martín Chiorazzi, Alejandro Marchet, Silvina Langone, María Antonieta Scarpino, Mariano Sibuet, Javier Berlingieri, Carlos Vercellone y Mariana Rufino, entre otros.

“Caranchos”: una fuente de fondos ilegales de alto impacto

La denominada Causa de los Sobres, en la que se investigan hechos de corrupción policial, está a cargo del fiscal Marcelo Martini (foto), quien tomó intervención a partir del 26 de febrero de 2016, cuando un llamado anónimo denunció que todos los primeros días de cada mes en la Departamental La Plata se recaudaba de manera ilegal unos 200.000 pesos.

El 1º de abril de ese año Asuntos Internos allanó la sede policial y secuestró 36 sobres con 153.700 pesos. El derrotero de la pesquisa dejó a nueve exjefes policiales imputados por asociación ilícita y a una exoficial administrativa implicada, por encubrimiento agravado.

El 21 de abril pasado, Martini elevó el pedido de juicio de la Causa de los Sobres y presentó una nueva denuncia para que investigue el fiscal en turno, Fernando Cartasegna.

Esta nueva instrucción penal preparatoria es por la presunta connivencia entre comisarios platenses y abogados denominados “caranchos”, ya que la maniobra tendría que ver con que los titulares de las seccionales les pasan el dato a los letrados en los casos de accidentes con heridos o muertos para que se ofrezcan como asesores legales.

De esta manera, luego, los comisarios recibirían un retorno. Al parecer se trata de una fuente de dinero importante, y eso explicaría la violenta agresión a Cartasegna.