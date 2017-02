“Ha faltado mayor rapidez en la respuesta a los vecinos”

En diálogo con diario Hoy, el intendente de Berisso, Jorge Nedela, se mostró muy crítico con la tarea que realizó Edelap durante el temporal y en los días posteriores. Además, no descartó la posibilidad de reemplazar a la compañía si continúan las deficiencias

El jefe comunal de la vecina ciudad se refirió a la situación que debieron enfrentar los ciudadanos del distrito como consecuencia del deficiente accionar de la compañía de energía eléctrica.

“Nosotros hemos tenido entre un 60 y un 70 por ciento de la ciudad sin luz, esto se ha ido restituyendo durante estos días, pero todavía quedan algunos puntos importantes. Calculamos que para esta noche (por ayer) vamos a tener nuevamente el servicio de media tensión”, detalló Jorge Nedela.

Por otra parte, con respecto a las quejas que manifestaron los vecinos por la falta de atención a los reclamos, el intendente dijo que es un problema “que hay que resolver inmediatamente, porque estamos hablando de un servicio público esencial que tiene que estar garantizado a la comunidad”.

“Nosotros desde el primer día del temporal apuntamos a que se fueran atendiendo algunas cuestiones urgentes, pero las consecuencias se fueron extendiendo y todavía hay sectores importantes de la sociedad sin luz, lo cual demuestra que ha faltado mayor rapidez en la respuesta a los vecinos”, afirmó el jefe del distrito.

Vientos de cambio

Consultado acerca de las constantes deficiencias que viene manteniendo la empresa, las cuales quedaron en evidencia tras el último fin de semana, Nedela consideró: “En principio tienen que funcionar los organismos de control, que sabemos que durante muchos años no han tenido la eficiencia que deberían. Dichos organismos tienen que estar encima de las empresas prestatarias de servicios públicos”.

No obstante, aclaró: “Si hay que considerar que una empresa no funciona y reemplazarla, se irá por ese camino”.

También puso reparos ante futuros aumentos: “Si en estas circunstancias se genera un aumento de las tarifas, realmente sería algo muy negativo porque estamos viendo que el servicio no resulta eficiente para lapoblación”.

Piden informes al Oceba

El Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados provincial, Marcelo Torres, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo Provincial, a través de las autoridades del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), informe las causas y consecuencias de los cortes de luz que padecen los usuarios de Edelap tras el temporal del fin de semana.

El legislador remarcó: “La situación que se vive es alarmante tanto para los hogares como para los comercios y productores de la zona que en algunos casos llevan varios días sin luz”.

“Hay que pensar en un cambio de empresa”

Valeria Amendolara. Diputada provincial FPV/PJ

Hace mucho tiempo que venimos remarcando la ineficiencia de la empresa en la prestación del servicio. Lamentablemente, los platenses somos los que estamos desamparados frente al servicio que la empresa brinda, frente a la ineficiencia de los servicios públicos, y Edelap lleva la delantera en este sentido. Por otro lado, no solo ha habido falta de respuestas ante este terrible temporal, también hay que tener en cuenta la insensibilidad por parte de la compañía, porque se escondieron y no atendieron. Fue muy grande la falta de atención hacia los usuarios que estaban legítimamente reclamando la vuelta del servicio. A más de 72 horas del temporal, hay gente que todavía no tiene luz.

Yo creo que hay que pensar seriamente en un cambio de empresa porque esta situación lleva muchos años. No obstante aquello, que no es sencillo, que no se puede avanzar rápidamente, los organismos de control, el gobierno provincial y todos quienes tienen posibilidades, deben avanzar con multas severas hacia la empresa y exigir los resarcimientos económicos para los usuarios. La situación es muy seria y las medidas que se deben tomar tienen que estar a la altura de las circunstancias.