Habló el fotógrafo herido en Santa Cruz: "Sentí un impacto en la cabeza con mucha violencia"

Jorge Riquelme, fotógrafo y secretario de prensa de uno de los gremios que participaron de la protesta de esta madrugada en Santa Cruz, relató el momento previo a ser herido durante los incidentes con la policía. El hombre sostuvo que no puede asegurar si fue golpeado en la cabeza por un culatazo o una bala de goma.

“Desde el lado de la jefatura me seguía un láser", denunció el fotógrafo en declaraciones radiales. "La última foto que alcanzo a hacer es la de un policía frente a mí. No sé si fueron manifestantes o fuerzas de seguridad", agregó. “Me agacho para protegerme y hacer mi trabajo, que estaba empezando. Siento un impacto en la cabeza con mucha violencia. Quiero ponerme en pie y me caigo", recordó.

Luego de ese momento, un grupo de personas llegó para socorrerlo y lo llevaron a la jefatura, donde le hicieron los primeros auxilios antes de llevarlo al hospital. "Cuando ya estaba un poco mejor seguía entrando gente herida con balas de goma en los ojos y en la espalda", añadió Riquelme.

Según el hombre, la situación de los estatales en Santa Cruz es grave y que las quejas son válidas. "La gente está exaltada. Uno lo ve. Lo que se escuchaba es que hace un mes no cobran, que no pueden pagar las tarjetas o las obligaciones", aseguró.

