"Hay consenso para que Cristina sea la candidata a senadora"

El diputado Carlos Kunkel (PJ) dijo que "hay consenso para que (la ex presidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) sea la candidata a senadora" en las elecciones de octubre. Las declaraciones se dan luego de que ayer, intendentes justicialistas de diferentes sectores afirmaron que no se evitarán las PASO pero que se buscará impulsar una lista de unidad.

"Todo indica que Cristina Fernández de Kirchner tendrá el respaldo suficiente si ella quiere ser candidata a senadora. Si ella lo decide hay consenso de un vasto sector de la dirigencia media del peronismo de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo el legislador en declaraciones.

En tanto, indicó que "no" opinará sobre las definiciones del ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, cuyos seguidores denunciaron esta semana intentos de “proscripción". "No me interesa hablar de él ni de ningún otro dirigente”, dijo.

La conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense resolvió anoche que participará de las elecciones legislativas, con lo que descartó la estrategia de declararse prescindente para no competir con el ex ministro Florencio Randazzo en las PASO.