Entrevista en La Cornisa

Ibar Pérez Corradi: "El tráfico de efedrina era el negocio de Echegaray y de Aníbal Fernández"







El acusado de ser el autor intelectual brindó una entrevista a La Cornisa y denunció que el tráfico de la efedrina era negocio de Ricardo Echegaray y Aníbal Fernández

El presunto autor intelectual del triple crimen , Ibar Pérez Corradi , reveló que tuvo protección del gobierno anterior para estar prófugo. "Estando prófugo me ayudaron, me dieron tres documentos", sostuvo.

"Era la misma gente con la que yo venía actuando con la efedrina. Me dieron tres documentos en blanco acá en la Argentina, perforados y con el número. Uno era de una mujer, otro correspondía a un tal José Luis Fernandez y el otro no llegue a averiguar", agregó.

En una entrevista con La Cornisa, Pérez Corradi confirmó la protección del gobierno kirchnerista. "Me dieron protección en el sentido de que no aparezca porque iban a estar todos salpicados. El día del allanamiento (en febrero pasado) yo pasé por la puerta de mi casa y le pregunto a un gendarme qué había pasado. Y me dice que están buscando a Pérez Corradi", indicó.

El supuesto autor intelectual del triple crimen también habló de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien supuestamente le pidió 500 mil dólares para dejarlo en libertad y sobre el desplazado director de la Aduana Juan José Gómez Centurión. A su vez, vinculó a el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray con el narcotráfico, y dijo que el dinero para la campaña presidencial de 2007 provino de Venezuela. "El contrabando y la efedrina era el negocio de Echegaray y la protección de Aníbal Fernández", declaró.

Las frases destacadas de Pérez Corradi en La Cornisa

"Tuve protección del gobierno anterior para estar prófugo: me dieron tres DNI en blanco"

"Arroyo Salgado es una jueza que en el momento en que estuve detenido me pidió 500 mil dólares para dejarme en libertad"

"Chipi Mondragón (actual miembro de la Policía Federal) me presentó gente que respondía a Aníbal. Me cobraban la plata para dejarme trabajar con la efedrina para no romperme"

"La plata para la campaña del 2007 vino de Venezuela"

"Yo no maté a Forza, Bina y Ferrón. Ellos no tenían forma de perjudicarme, de robarme el negocio"

"¿Por qué cree que desplazaron a Gómez Centurión? Por primera vez tengo una jueza que me escucha y hay gente importante que está detrás de estos negocios de la Aduana que no quieren que hable"

"Mohamad Khalife fue mi jefe en la Triple Frontera, yo le hice ganar unos cinco millones de dólares"

"Yo le daba facturas a Forza por mayor valor, pero lavé dinero para mí. Y en ese momento no era delito (ya preescribió). Me hago cargo de eso, de vender efedrina, de vender oxicodin"

"Yo trabajaba con la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) que subía a los aviones 300 o 400 kilos de efedrina que iban a México"