Indagarán a Moreno por presunta manipulación de estadísticas en el Indec

El polémico exfuncionario está acusado de manipular las estadísticas del Indec durante su gestión del gobierno kirchnerista

El exsecretario de Comercio kirchnerista, Guillermo Moreno, fue citado a indagatoria por la presunta manipulación de las estadísticas cuando estaba al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso que se presente el 27 de junio en los tribunales de Comodoro Py.

"Yo no he recibido nada de parte de mis abogados", aseguró Moreno en declaraciones. La citación del magistrado incluye además a ex integrantes del organismo como Beatriz Paglieri, Ana María Edwin, Marcela Filia, Ulises Valentín y Celeste Cámpora Avellaneda.

Según fuentes judiciales, del expediente judicial se desprenden elementos para sospechar que el ex funcionario impulsó la "adulteración del índice de inflación" del organismo oficial encargado de hacer ese tipo de mediciones. Un peritaje, realizado por la Universidad de La Plata, determinó que un programa informático habría sido utilizado para controlar la medición del costo de vida.

