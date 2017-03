Iniciaron una demanda por la vacante en el juzgado electoral bonaerense

La Asociación Civil Abogados por la Justicia Social de La Plata (AJUS) inició una acción declarativa de certeza, para que el Poder Judicial defina si es constitucional designar al juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, cuya competencia es penal, como juez electoral subrogante de toda la provincia de Buenos Aires.

El planteo se basa en que el candidato propuesto no cuenta ni con competencia en razón del territorio (por no ser un juez de la Jurisdicción Federal de La Plata) ni en razón de la materia (no es un juez con competencia electoral) y tampoco cumple con las pautas que fijó Corte Suprema, cuando objetó la designación del secretario Laureano Durán en la subrogancia de ese juzgado clave.

La asociación solicitó que se clarifique si es posible ésta designación y que, hasta tanto eso ocurra, se suspenda el tratamiento del punto en el Consejo de la Magistratura. Ahora deberá definir el titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Alberto Recondo.