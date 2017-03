Insólito: Boudou dijo que no conocía a Vandenbroele

El ex vicepresidente Amado Boudou intentó desligarse hoy en la Justicia federal de la renegociación supuestamente irregular de la deuda pública de Formosa y negó conocer a uno de los suscriptores de ese convenio, Alejandro Vandenbroele.

"Voy a demostrar que no tengo ninguna vinculación con los hechos", declaró el ex funcionario antes de ingresar al juzgado federal de Ariel Lijo para prestar declaración indagatoria y además reiteró que "no" conoce a Vandenbroele, quien era presidente de la firma The Old Fund.

El ex número dos de Cristina Fernández en la Casa Rosada concurrió a declarar como imputado en la causa penal que investiga si fue irregular la renegociación de la deuda pública de la provincia de Formosa con el Estado nacional, en 2009.

El gobernador formoseño Gildo Insfrán y Vandenbroele firmaron en marzo de 2009 un "Memorándum de Entendimiento" para que el empresario realizara un asesoramiento en la reestructuración de la deuda pública de la provincia y acordaron un pago de 7,5 millones de pesos.

Los investigadores creen que la reestructuración de la deuda provincial de Formosa fue la antesala de la operación para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica, por la que el ex vicepresidente está a punto de ser enviado a juicio oral. En esta causa también están imputados el amigo y socio del ex vicepresidente José María Núñez Carmona; Jorge Ubaldo Melchor, ex titular del Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (FONFIPRO), y Martín Cortés.

El fiscal Carlos Rívolo había pedido hace un año las indagatorias de todos ellos y también la de Insfrán, quien no fue llamado por Lijo a indagatoria hasta ahora.

