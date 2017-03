Insólito: La Morsa dijo que no quería ser gobernador

Habló sobre su derrota en las pasadas elecciones. Además, dijo que José López “no le robó al Estado”

Aníbal “La Morsa” Fernández, quien se acostumbró durante su paso por el gobierno a dejar frases para el recuerdo, como cuando señaló que “la pobreza en la Argentina es menor que en Alemania”, volvió a realizar declaraciones desopilantes, entre las que mencionó que, a pesar de haberse postulado para gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no tenía “vocación” para ese cargo.

En tanto, tras ser interrogado respecto a su derrota a manos de María Eugenia Vidal, Fernández afirmó: “Nunca tuve la vocación de ser candidato a gobernador”.

Además, hasta ayer, siempre había argumentado su derrota haciendo referencia a las declaraciones de Martín Lanatta en la causa donde se lo vincula al Triple Crimen de General Rodríguez.

Fernández no perdió oportunidad para volver a despegarse de la muerte de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. “No tengo nada que ver con Pérez Corradi. Fue una causa armada y pagada por un prime time de domingo para hacerme perder las elecciones”, insistió.

Por otra parte, ensayó una defensa de José López, el exsecretario de Obras Públicas, quien está detenido tras ser hallado arrojando nueve millones de dólares en un convento. “Eso no es plata robada, es dinero de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el hecho, pero no hay forma de robarle al Estado”, intentó argumentar Fernández.

En línea con esas incongruencias, La Morsa, evaluando la posibilidad de volver a ocupar algún cargo, aseguró que él es uno de los “más capacitados para manejar el Estado”.