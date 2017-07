La cocina política // Elecciones 2017

Ishii y Ottavis, con un pie afuera de las primarias

El juez electoral de La Plata, Juan Manuel Culotta, rechazó las listas presentadas por Mario Ishii y José Ottavis para sumarse a la interna del Frente Justicialista, por lo que el sector que lidera Florencio Randazzo quedó más cerca de ser el único que compita en las primarias por esa alianza.

Culotta impugnó las listas de Libertad y Dignidad, impulsada por el intendente de José C. Paz, y la de Amarte Argentina, que postula a Ottavis como precandidato a diputado nacional en el puesto 13.

La semana pasada, la junta electoral del Frente Justicialista había impugnado las listas de Ishii y Ottavis por irregularidades como la falta de avales, ausencia de declaraciones juradas de los precandidatos y de sus plataformas.

Los apoderados de ambos espacios tienen tiempo hasta las 10 de hoy para apelar la decisión de Culotta ante la Cámara Nacional Electoral. En ese contexto, desde la lista Lealtad y Dignidad, que lidera Ishii, dijeron que apelarán la impugnación de sus listas nacionales, y que además van a “denunciar penalmente” tanto a la presidenta de la junta partidaria como “a los miembros de la lista de Cumplir”.

“Si bien la denuncia penal no nos resuelve el problema, porque es un proceso largo, no queremos que lo que están haciendo quede en la nada, porque en el fondo lo que buscan es que Randazzo no tenga internas”, dijeron apoderados del espacio que lidera el intendente de José C. Paz.

El Frente Justicialista tiene oficializadas nueve listas distritales, todas pertenecientes al espacio Cumplir, que en La Plata presenta dos listas, una encabezada por el actual diputado Gustavo Di Marzio, que lleva a Paula Lambertini como primera edil, y la otra por Guillermo Justo Chávez como cabeza en la nómina de legisladores y Federico Martelli como concejal, quienes ayer realizaron su presentación oficial.

En tanto, en Berisso, llamativamente el randazzis­mo tendrá cuatro nóminas de precandidatos a concejales. Las dos últimas en presentarse están encabezadas por el exdelegado municipal Gabriel Armendi y por Leonel Paz, referente del sector de la dirigente provincial Mónica López. Las otras dos listas son lideradas por Federico Ruiz y Leonel Galosi.