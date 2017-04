José Luis Sureda, sobre Aranguren: “No sabe escuchar”

Tras la dura carta de renuncia que se hizo pública, el exsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda (foto), volvió a apuntar contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren y lo criticó por “no saber escuchar”. Justificó su dimisión al cargo por entender que fue duramente “humillado” durante su gestión. “Aranguren es un hombre íntegro, frontal. Pero me parece que no sabe escuchar. Trabajar con él es difícil. Creo que el trabajo en equipo es fundamental para funcionar mejor, pero el ministro tiene un modo de gestión que no va conmigo”, sostuvo el exfuncionario.

Según Sureda, “en los temas más importantes, no fui convocado para discutir. Entonces, yo me sentía trabajando a media máquina. Tengo una forma de trabajar participativa y nunca tuve esa oportunidad con el ministro. Eso es algo que le resta calidad a su propia gestión”.

Pese a estas grandes diferencias con Aranguren, Sureda aclaró que en las polémicas y controvertidas decisiones de aumentar las tarifas no hubo discrepancias entre ellos y explicó que “se hizo lo que se tenía que hacer”.

Las causas de la renuncia

El exfuncionario explicó que su renuncia al frente de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, cargo que ocupaba desde diciembre de 2015, se debió a una combinación de circunstancias.

En ese sentido, puntualizó un hecho: “Tengo un amigo que es periodista que iba a hacerme algunas preguntas estrictamente técnicas sobre Vaca Muerta. Cuando fue y se acreditó en mesa de entradas, la chica que lo atendió consultó con el vocero (del Ministerio de Energía) y este le dijo que tenía que tener su previa autorización, que debía saber cuáles eran las preguntas que iba a hacer, porque esas son las directivas del ministro. Mi amigo, finalmente, no pudo entrar. Y yo me sentí humillado. Me pareció que era un trato no propio del Gobierno, una agresión inútil”. Esta situación, calificada por Sureda como “una falta de respeto”, fue puntualmente la que “provocó que decidiera no seguir en el cargo. Pero es algo que venía viendo desde hacía un tiempo”.