Jubilados denuncian que cobran en base al viejo esquema de Ganancias

La AFIP no habría comunicado el nuevo cuadro ni su forma de instrumentación a las cajas de profesionales y otros entes previsionales, por lo que estarían liquidando los sueldos de acuerdo a la ley desactualizada. La situación empeoraría con el último aumento del haber mínimo

Mientras el Gobierno nacional trabajaba el borrador de la modificación a la ley del impuesto a las Ganancias que finalmente aprobó el Congreso en diciembre del año pasado, anunció que ocho de cada diez jubilados que estaban hasta entonces alcanzados por este tributo dejarían de pagarlo.

Tres meses después, en los hechos, la situación es muy distinta. A muchos jubilados que según la nueva normativa ya no están alcanzados por esa obligación fiscal se les sigue descontando el tributo y a otros, que sí deberían pagar este año, se les deduce un monto mayor al que debería ser.

¿La razón? Los departamentos contables de las cajas de profesionales, por ejemplo, no han recibido la notificación oficial de AFIP con los datos del último esquema y su modo de aplicación. Ante la falta de esta información, siguen liquidando con el esquema viejo.

¿Cinco o seis?

Según pudo saber este medio, la Caja de Abogados está aplicando la deducción por Ganancias sobre un mínimo no imponible de cinco haberes previsionales en lugar de seis, como indica la ley modificada a fines del año pasado.

Fuentes de primera línea de la entidad le confiaron a este medio que el borrador que circuló en despachos oficiales con el aval de la CGT hasta el día antes de la sanción de la norma disponía que paguen el tributo quienes ganen más de cinco veces el haber mínimo. Sin embargo, entre gallos y medianoche el cinco se reemplazó por un seis y la ley se aprobó así.

El sigilo del cambio y la falta de comunicación de las nuevas escalas y su correcta aplicación por parte de la AFIP generaron que en muchas oficinas de liquidación de haberes previsionales no se enteren de la reforma.

Sin registros

En la Caja de Médicos también siguen aplicando el esquema de retención del tributo desactualizado. Es que la correcta aplicación de las modificaciones previstas en la Ley 27.346 no depende solamente de tener en mano las nuevas tablas para calcular el impuesto.

Un vecino le contó a este medio la situación a través de un ejemplo concreto: en la web de AFIP se indica que se le deducirá Ganancias a los jubilados “a partir de Ingresos Brutos mensuales de $33.966 cuando no tengan otra fuente de ingresos y no paguen bienes personales”, pero en el área previsional de la caja de profesionales no han sido notificados por AFIP acerca de cómo hacer para saber qué jubilado tiene otra fuente de ingresos y cuál no paga bienes personales. Como resultado, continúan rigiéndose por el esquema de 2016.

“Me dijeron concretamente que la AFIP no ha instrumentado los mecanismos para la correcta aplicación de las modificatorias a la ley aprobadas en diciembre”, relató el denunciante.

Antecedente

Las desprolijidades en la aplicación de las deducciones por Ganancias en el sistema previsional estuvieron presentes desde un primer momento. En enero, a los jubilados se les descontó el impuesto según el esquema que rigió en el año 2016.

Luego de innumerables denuncias, la Anses liquidó los haberes de febrero aplicando el recálculo bajo las nuevas disposiciones y reintegró los descuentos mal hechos en enero. Lo mismo sucedió con el medio aguinaldo de diciembre.

Todo indica que ante esta situación, el nuevo aumento de la jubilación mínima va a generar que muchas personas paguen este impuesto aunque no les corresponda.

Las preguntas que Peña no supo responder

Durante el primer informe de gestión del año que brindó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados, la legisladora Mirta Tundis (FR) le cuestionó, entre otras cosas, la ampliación exorbitante de dependencias en el PAMI.

“El presupuesto que se aprobó para este organismo es de más de $116.000 millones. Siendo un organismo intervenido, se crearon secretarías, unidades, gerencias generales, de coordinación, subgerencias, departamentos, divisiones, coordinaciones. ¿Era necesario armar una superestructura semejante, que no tiene que ver con las necesidades del afiliado?”, le preguntó.

Además, la diputada le recordó que durante el primer año de gestión del gobierno de Mauricio Macri, “no se reempadronó a los diabéticos, hay una crisis edilicia profunda, un jarabe de morfina tarda 45 días en ser autorizado y dejaron de pagar los subsidios a los centros de jubilados, lo cual va a generar más juicios”, entre otras cuestiones.

En ese contexto, le pidió al funcionario que explique “cómo puede ser que el exinterventor Carlos Regazzoni haya gastado $6 millones en una fundación para detectar cincuenta casos de jubilados que tenían embarcaciones”.

“¿Es necesario que el PAMI gaste esa millonada y después le quitemos a un jubilado, de $8.500, la medicación gratuita para enfermedades crónicas?”, lo espetó.