Julio Alak se reunió con la Mesa Sindical con el foco puesto en la unidad del PJ





El exintendente se entrevistó ayer con dirigentes gremiales de la región y bregó por la confluencia del peronismo de cara a las elecciones de octubre. Pidió por más lugares para el sindicalismo local en las listas

La Mesa Sindical Peronista de la Octava Sección Electoral avanza en su intención de unir a todos los sectores del Justicialismo de cara a las elecciones legislativas del mes de octubre. Intentando lograr la confluencia de todas las ramas del peronismo, ayer se reunieron en su local ubicado en la esquina de calle 56 y 24, con el exintendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak.

El encuentro se llevó adelante pasadas las 17.30. Entre mates, café y facturas, el exjefe comunal estuvo escuchando las propuestas e ideas del gremialismo de la región, que viene sosteniendo la presentación conjunta de todo el PJ para hacerle frente al gobierno de Cambiemos, tomando como base el legado de Juan Domingo Perón de poner al movimiento obrero como “columna vertebral” del Movimiento Nacional Justicialista.

Del encuentro participaron Carlos Quintana (UPCN), Susana Mariño y Guillermo Chávez (Soeme), Julio Castro (Sosba), Antonio “Nino” Di Tomasso (UOM), Pedro Borgini (Atsa), Omar Alegre (Sindicato de Personal Mensual de Hipódromos), Alberto Roteño (Sindicato de Empleados de Comercio) y Marta Ayala (Pecifa).

Trabajo conjunto

En diálogo con nuestro medio, Julio Alak dijo que “es un gran honor poder participar de esta reunión de la Mesa Sindical. Como sabemos todos, el mo­vimiento obrero ha sido, es y será la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. La unidad es tratar de que nuestro movimiento no se fracture en más espacios”.

Para el exalcalde de la ciudad, “esto es un modelo, y si en todo el país se replican estos modelos de mesas sindicales, la unidad total del movimiento obrero argentino y del Justicialismo está muy cerca. En los momentos difíciles, el sector sindical ha sido el que generó las mayores movilizaciones en defensa de los derechos sociales. Hoy que esos derechos sociales hay que reafirmarlos, me parece que lo que se ha hecho acá en La Plata es un gran ejemplo”.

“Hay que transformar el dolor de la derrota en esperanza. A nosotros nos unen vínculos que exceden lo político, vínculos afectivos de haber compartido luchas, de haber venido empujando estas luchas con gente que hoy ya no está, pero que nos han dejado su legado, como son los casos de Antonio Balcedo o Rubén Dieguez y a otros muchos que ya no están, pero que nos han dejado una larga enseñanza”, resaltó Alak. En ese sentido, aseveró que “no­sotros sabemos qué hacer en cuanto a unirnos y llevar el movimiento a la victoria, eso ya lo hemos hecho, demostramos que La Plata no era una ciudad radical, sino un lugar donde el PJ podía gobernar, y el pueblo nos acompañó, vamos en ese camino”.

Como muestra de su intención de lograr la confluencia de todo el peronismo en una sola lista de cara a las elecciones, Alak llevará adelante el sábado a las 18 el acto de la Militancia por la Unidad y la Renovación Peronista en el Club Atenas, ubicado en 13 entre 58 y 59, el cual contará con la participación de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.