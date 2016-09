Sobre las declaraciones de Masana

Julio Garro: "No negocio a mi familia"

El Intendente de la Ciudad brindó declaraciones sobre los dichos del poliladron y marcó que "no negociará con las mafias". Además sostuvo que no se "dejará apretar" por un delincuente y que irá "a fondo" con este tema ya que mañana se presentará en la Justicia. "Lo que me robaron es lo que él indicó en primer término, 25 mil pesos".

"Este es un capitulo mas de la pelea que estamos llevando adelante con las mafias, con estructuras de la policía que el último tiempo nos han puesto en jaque. Vamos a seguir dando pelea porqué estamos convencidos que es la única forma", manifestó Garro.

"Antes de ser político soy padre. No voy a tranzar con las mafias, tampoco negociaré una declaración a cambio de una libertad o prisión en el domicilio de este hombre (por Patricio Masana) y voy a seguir a fondo con las presentaciones. Soy victima y él es un delincuente, estamos discutiendo dichos de un mafioso", declaró el ejecutivo comunal.

"Este hombre, planeó un robo, ató a mis hijas (una de un año y medio), las amordazó. No negocio a mi familia, que diga de mi lo que quiera, tengo la conciencia tranquila", remarcó.

Julio Garro, adhirió: "Esto es un mensaje mafioso para mi. No tengo nada que ocultar debo proteger a mi familia, no me voy a dejar apretar por un delincuente".

"Estoy contestándole a un tipo que está preso por varios delitos y es una locura", enfatizó el Intendente. Recordó que él "primero es padre", más allá de ser intendente. "Con mis hijas y mi familia no se juega. Con esto voy a fondo", insistió.

Sobre la consulta de cual fue la suma real que le hurtaron, Garro aseguró: "Lo que me robaron es lo que él (Masana) declaró en primer término, 25 mil pesos". "Ahora cambió la suma luego de ocho meses. ¿Por qué? ¿por qué no se va en libertad? No negociaré con este hombre. Es un mensaje mafioso, no es tan difícil darse cuenta", concluyó.