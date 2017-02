Kirchneristas al borde del juicio oral

Distintos exfuncionarios K deberán rendir cuentas este año ante la Justicia por los hechos delictivos cometidos durante la década pasada. Cristina Kirchner y Amado Boudou encabezan una lista donde también entran Guillermo Moreno y Julio de Vido. Los nombres de quienes desfilarán por Comodoro Py

Mientras la actividad en los Tribunales comienza a despertar tras el final de la feria judicial, son múltiples las causas que tienen como principales imputados en diferentes hechos de corrupción a exfuncionarios y dirigentes kirchneristas, las cuales se encuentran en las instancias finales en los despachos de Comodoro Py para ser elevadas a juicio oral.

Lejos parece haber quedado la presión que supo ejercer con mano de hierro el kirchnerismo durante sus años de poder sobre la Justicia: aquellos jueces que en su momento supieron ser dóciles con los gobernantes K y “cajonearon” diferentes causas que los involucraban hoy brillan por su celeridad en sacar a la luz y enjuiciar a quienes cometieron distintas clases de tropelías desde el Estado.

Entre los casos más destacados, sobresale el de la expresidenta Cristina Fernández, aunque hay varios que también hacen ruido, como el del exvicepresidente Amado Boudou. También aparecen en la mira judicial los exministros Julio de Vido, Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Daniel Gollán, así como también Guillermo Moreno, Ricardo Jaime, José López y Romina Picolotti, entre otros.

Causas como el dólar futuro, el encubrimiento del atentado a la AMIA, la venta de la ex Ciccone Calcográfica, el Plan Qunita o la toma de una comisaría por parte del dirigente piquetero Luis D’Elía en el año 2004 son solo algunos de los hechos que podrían llegar a tener sentencia antes de que concluya el año judicial en diciembre.

Se trata de un nuevo avance de la ley y la Justicia sobre la corrupción: a 14 meses del alejamiento del kirchnerismo del poder, comienza a articularse todo un proceso jurídico que puede terminar con los máximos exponentes del Frente para la Victoria tras las rejas, poniendo en jaque la supervivencia de su armado político de cara al futuro.

Multiprocesada e inmersa en complicaciones

Las crecientes irregularidades cometidas por la administración kirchnerista en la venta del denominado dólar futuro llevaron a que el juez federal Claudio Bonadio procesara el año pasado a la expresidenta Cristina Kirchner y le trabara un embargo por 15 millones de pesos por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

Esta causa es la que a mediados de 2017 podría ingresar en los trámites finales para ser elevada a juicio oral y la que más temores causa en el universo K por tener enfrente a Bonadio, el magistrado que el kirchnerismo considera su “enemigo público número 1”.

A esto se le suma el procesamiento y el embargo por diez millones de pesos dictado por el juez federal Julián Ercolini a la exmandataria, por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la causa en la que se investigan direccionamientos, privilegios y sobreprecios en la obra pública adjudicada a Lázaro Báez en el período 2003-2015. Esta causa acelera sus procedimientos y su etapa final está en curso, preocupando sobremanera en Río Gallegos.

Pero esto no se queda allí, ya que CFK está sospechada y con investigación abierta por supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA, lo que fue denunciado en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Con la soga judicial al cuello

Una de las personas que pasará un 2017 con muchas entradas a Tribunales para dar explicaciones por su accionar durante sus años en el poder es el exvicepresidente Amado Boudou.

Quien fue el número dos de Cristina Fernández será sometido a juicio oral en la causa que se le sigue por supuesta “falsedad ideológica” por la transferencia de un vehículo en 2003, al incluir en la misma datos falsos sobre su persona y domicilio.

A ello se le agrega el avance judicial que lleva la causa en donde se investiga su responsabilidad en la apropiación ilegal de la ex Ciccone Calcográfica, donde, a través de testaferros, Boudou se quiso quedar con la máquina de hacer billetes.

En esta última causa, el juez federal Ariel Lijo no solo estaría convencido del papel jugado por el exvicepresidente en las maniobras ilegales, sino que también podrían ir a juicio con él su exsocio, José María Núñez Carmona; el extitular de The Old Fund y supuesto testaferro de Boudou, Alejandro Vandenbroele; y el exjefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Rafael Resnick Brenner.

La impunidad, contra las cuerdas

Julio de Vido, el otrora todopoderoso ministro de Planificación Federal, tendría un 2017 complicado en la Justicia. La red de impunidad que quiso tejer durante su paso por el poder parece llegar a su fin y sus competencias avanzan en los despachos judiciales.

Según se pudo saber, el actual diputado nacional del FpV podría enfrentar el juicio oral por la responsabilidad que tuvo en el accidente ferroviario de Once, que concluyó con la muerte de 52 personas. Por esta causa los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, ya fueron juzgados y condenados a pequeñas penas de prisión. La causa es llevada por el juez Claudio Bonadio, quien ya le trabó un embargo a De Vido por 600 millones de pesos.

Estafa en Qunita

Las anomalías cometidas con sobreprecios en el Plan Qunita tendrán alrededor del mes de mayo su juicio oral en Comodoro Py, en donde sus máximos responsables serán juzgados, según lo decidido por el juez federal Claudio Bonadio, quien interviene en la causa.

En la misma se encuentran procesados 18 exfuncionarios kirchneristas, entre ellos el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el exministro de Salud, Daniel Gollán, muy complicados por su proceder.

Parte sustancial de las pruebas que tiene el magistrado en su poder radica en que las empresas ganadoras de los concursos públicos no acreditaban experiencia en el rubro en cuestión, aunque sí en el inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.

Procesos al por mayor

Quien también deberá afrontar un proceso oral en este 2017, ya en el vigente mes, es el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la supuesta utilización de fondos públicos para comprar “cotillón” anti-Clarín para actos políticos.

Además, el líder piquetero Luis D’Elía tendrá que explicar ante los jueces su accionar en la toma de la comisaría 24 del barrio de La Boca en el año 2004. También el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, iría a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los procesos que más se ha retardado en el tiempo es el que se llevará adelante contra la exsecretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por irregularidades en el uso de fondos públicos durante su gestión.