Entrevista a Osvaldo Papaleo

“La ausencia de un plan B es un desastre social y económico”

Eso afirmó a diario Hoy el dirigente justicialista Osvaldo Papaleo. Además, el exsecretario de Prensa de Isabel Perón señaló que “el camino del reclamo se instaló en las calles” y criticó con dureza la marcha del 1A en apoyo al Gobierno

La delicada situación económica que vive la Argentina llevó a que en los últimos meses se sucedieran multitudinarias jornadas de protesta en todo el país para pedirle al gobierno de Mauricio Macri un cambio de rumbo, requerimiento que por el momento no ha tenido eco en las autoridades nacionales.

En diálogo con este medio, el dirigente del PJ y exsecretario de Prensa de Isabel Perón, Osvaldo Papaleo, padre de la prestigiosa actriz Carolina Papaleo, rechazó la política económica que viene sosteniendo la administración nacional, a la vez que repudió la falta de un plan B por parte del Ejecutivo.

—¿Cómo analiza estos 17 meses de Mauricio Macri en el poder?

—Macri ha jugado una carta única, que a la luz de los hechos fracasó de forma rotunda. Ellos no mienten cuando dicen que no hay un plan B, porque lamentablemente están convencidos de lo que están haciendo. Eso de la “teoría del derrame” no existe. Ya lo vivimos los argentinos en los años 90 y así nos fue...

—¿Le preocupa que Cambiemos no contemple un plan alternativo?

—La ausencia de un plan B por parte del Gobierno es un verdadero desastre social y económico para el país. Si no se cambia a tiempo, el futuro será muy malo para la sociedad argentina. Esperemos que Macri y su gabinete recapaciten y se den cuenta de que el actual no es el camino que debe seguir el país, antes de que sea demasiado tarde.

—¿Por qué cree que el Gobierno no ha logrado calmar las aguas?

—La calma debe lograrse con una estructura económica seria, que no se limite a la existencia de planes sociales que no atacan las causas de los problemas. Tiene que haber planes, pero respaldados con un plan económico creíble y viable, y eso es lo que falta por estas horas. Al argentino no le podés decir que no va a tener más derechos, que va a trabajar más de ocho horas y que no va a tener más indemnización. Eso es parte de la barbarie capitalista que quieren instalar en nuestro país. En ese punto es donde deben estar el peronismo y el sindicalismo para pelear.

—¿Cuál piensa que debe ser la labor del movimiento obrero ante este estado de situación?

—Lo más peligroso del Presidente es que busca instalar una jugada a partir de la cual quiere acabar con los derechos consagrados luego de años de luchas obreras. Lo que Macri busca es esmerilar el poder sindical y destruir al peronismo, porque él cree que de esa manera tendrá más posibilidades de perpetuarse en el poder. Sin embargo, esto conlleva un riesgo grave detrás, ya que si le sale mal, volverá el ¡Que se vayan todos! En este marco, el peronismo y el movimiento obrero deben tener claridad y generar una vía electoral posible para recomponer la situación en el país.

—¿Cree que puede repetirse el fenómeno popular del año 2001?

—A los únicos que perjudica el ¡Que se vayan todos! es a nosotros, porque en ese grito no solamente va a estar incluido el Gobierno, sino también toda la clase política. Pienso que hay que defender el equilibrio de la oposición y fortalecer a los propios, la militancia, a los compañeros, cerrando fuerzas con los parecidos o los pares y manteniendo férreamente la situación institucional. El camino del reclamo se instaló en las calles y ése es un fenómeno que ni siquiera el Gobierno puede detener.

—¿Cómo vivió la jornada del 1A, donde miles de personas salieron a las calles a defender al gobierno de Macri?

—Fueron 50.000 o 70.000 personas y la mayoría de ellas tenía más de 70 años. Les sirvió para decir: El poder es mío, gané la calle. Pero en esa movilización se vivió algo más importante, porque estaban presentes todos los que están a la derecha de Macri. Fue una manifestación cargada de racismo natural, de gorilas, de discriminación. Es preocupante que el Presidente crea que esa marcha lo lleva a legitimar todas las políticas que viene implementando.

“Es un modelo para ricos”

En otro de los tramos de su charla con este medio, Osvaldo Papaleo brindó su visión sobre la situación económica que atraviesa la Argentina por estos días. En ese sentido, destacó que “la política económica está encaminada para los adinerados. Es un modelo para ricos, a los que les importa poco la inflación”.

Para el dirigente peronista, “la gente no necesita saber la sensación que tiene el Gobierno de la inflación, porque la vive a diario cuando va a hacer las compras y nota que los productos de la canasta básica no cesan su tendencia alcista, siendo cada vez más difícil poder alimentar una familia”.

“Con las elecciones de octubre se va a medir la situación social y terminarán las inquietudes. El ministro Nicolás Dujovne dice la verdad cuando expresa: No importa cómo salga todo, vamos a seguir con este plan. Ellos siguen a rajatabla este accionar y lo están usando en algunos casos con un pensamiento atroz, increíble, acérrimo, como cuando hablan de los negros o los choripaneros para referirse a los que somos peronistas”, resaltó Papaleo.

La opinión de Papaleo sobre actores de la política actual

Jaime Durán Barba“Es un encantador de serpientes que cobra grandes honorarios”.

Elisa Carrió“Ha sido siempre una agente del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

Marcos Peña“Tiene poco vuelo político, no se puede sentar en la política a hablar en serio”.

Daniel Scioli “Creo que será un actor protagónico de la próxima etapa política del país”.

María Eugenia Vidal“Es el segundo tiempo de un jugador grande, como lo es Mauricio Macri”.