La carrera por las elecciones y los temas de fondo

Economía, corrupción e inseguridad. Consultores y encuestadores ya comenzaron a delinear cuáles serán los ejes de campaña de los distintos espacios políticos que competirán por una banca en el Congreso. Con la polarización como marco general, los especialistas coinciden en que la economía será el tema central de la agenda, acompañada por la inseguridad y la corrupción. La polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo estará presente, pero la situación va a quedar más clara cuando la lista de candidatos sea oficializada. Dependerá, sin dudas, de si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o figuras más cercanas al espacio encabezan las elecciones.

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, detalló que los argentinos no van a tener en cuenta los datos oficiales del Indec, sino que les interesará más lo tangible, el nivel de acceso al consumo y llegar a fin de mes. En este punto, se adelanta que el kirchnerismo levantará esta bandera como caballito de batalla para encarar los comicios de octubre. Sin embargo, para Juan Germano, de la consultora Isonomía, este año lo económico se trasladará a lo político. “Como no va a haber una economía fuerte que le garantice al oficialismo una victoria, ni una suficientemente débil como para una derrota segura, el tablero político se va a imponer por encima de lo económico”, explicó.