La Coalición Cívica resalta que está lejos de Garro

La llegada de Oscar Negrelli al gobierno de Julio Garro como coordinador de la Unidad Ejecutora del Fondo Educativo, parecía visualizar un comienzo de participación por parte de la Coalición Cívica-ARI con el Ejecutivo local, pero la realidad marca a las claras que esto no fue más que una ilusión.

En diálogo con diario Hoy, la titular de la CC-ARI de La Plata, Cristina Dorato, señaló que en el mismo momento en que Garro asumió el poder local en el mes de diciembre “Lilita nos dijo que de ninguna manera quería que integráramos el gobierno local. Lo de Oscar Negrelli de sumarse al gobierno de Garro lo hizo a cuestión personal, no en nombre de la Coalición Cívica”.

La excandidata a senadora provincial en las PASO del año pasado destacó su enojo con el rumbo que viene teniendo la administración platense, al señalar que “todo el mundo nos hace cargo de cosas de las que no formamos parte, ya que nosotros con el Municipio no tenemos nada que ver y tenemos solo un concejal, que está dentro de Cambiemos pero que no tiene ninguna responsabilidad ejecutiva”.

En igual sentido se manifestó Maricel Etchecoin Moro, presidenta de la CC-ARI a nivel provincial, quien ratificó a diario Hoy que la asunción de Negrelli en el Ejecutivo local o la presencia de Javier Mor Roig en el gabinete de Garro, no representan al partido sino que se tratan de “meras acciones individuales”.