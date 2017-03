La conducción de la CGT brilla por su ausencia

El escándalo ocurrido el martes significó el fracaso rotundo del triunvirato. Continúa la negativa a definir el paro nacional que reclaman los trabajadores

Pese a que quedaron totalmente desautorizados ante los trabajadores, los integrantes del triunvirato de la CGT ayer volvieron a dilatar la convocatoria a un paro nacional y, de esta manera, no hicieron más que confirmar que carecen de cualquier tipo de representación en la conducción del movimiento obrero organizado.

Ayer, los distintos dirigentes que sufrieron un duro revés el pasado martes, cuando se vieron sobrepasados por las bases que masivamente movilizaron y concentraron en la 9 de Julio, pronunciaron todo tipo de excusas respecto a por qué aún no le pusieron fecha al cese de actividades, en contradicción con lo que se había anticipado durante los días previos a la marcha.

La realidad, que es la única verdad, no hizo más que mostrar que la dilación es una consecuencia directa de la actitud asumida por Héctor Daer (Fatsa, representante de los “Gordos” de la CGT), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio, reverenciado por el gastronómico Luis Barrionuevo) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento, puesto a dedo por Hugo Moyano en el Consejo Directivo de la central obrera), la cual responde a que decidieron transar con el gobierno macrista.

Es más, un dirigente gremial muy cercano al triunvirato ayer blanqueó que “esperarán entre 20 o 25 días” para definir si finalmente convocan a un paro, a fin de que el Gobierno “rectifique el rumbo de su política económico-social”.

“No da más que para 20 o 25 días. El Gobierno dijo que quiere convocar a un diálogo y en el mismo hay que tratar el tema de las suspensiones en el sector de la industria, las importaciones y dejar que las paritarias se celebren sin techo”, respondió el dirigente gremial.

No obstante, el calendario para los últimos días de marzo y primera quincena de abril es ajustado. El domingo 2 de abril es feriado en recordatorio de los veteranos de la Guerra de Malvinas. El jueves 13 y 14 siguientes no son laborables por la Semana Santa. Tradicionalmente la CGT no realiza paros generales ni los lunes ni los viernes, para no vincular la medida de fuerza a las críticas, ya que los acusan de “extender” un fin de semana de descanso.

Por lo tanto, en el almanaque solo quedarían las siguientes opciones: martes 28 de marzo, miércoles 29, jueves 30, martes 4 de abril, miércoles 5, jueves 6 o martes 11.

En rigor, la estrategia dilatoria no resiste el menor análisis, ya que resulta una quimera pensar que el Gobierno nacional, en el corto plazo, tenga en mente otorgar alguna de las respuestas que reclaman a viva voz los trabajadores que sufren las consecuencias de la recesión, la inflación y los despidos masivos. Es más, ayer mismo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó que están trabajando en un proyecto para subir el IVA, lo que podría significar un duro revés para el poder adquisitivo de los asalariados (ver página 4).

Eso no fue todo. Los integrantes de la cúpula de la CGT ayer no hicieron la más mínima autocrítica ante lo ocurrido el martes. A punto tal que responsabilizaron de los incidentes a un grupo de “colectiveros y remiseros”, cuando en realidad fueron las bases de la enorme mayoría de los gremios las que se rebelaron.

En ese escenario, ante el fracaso del triunvirato, no se descarta que en las próximas semanas se produzca una fractura en la central obrera, similar a la ocurrida en los años 90, cuando numerosos gremios se le plantaron a los “Gordos” de la CGT y fundaron el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) como forma de hacerle frente a las políticas neoliberales que llevaba adelante el menemismo.