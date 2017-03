La Corte Suprema restableció en 75 años la edad de jubilación de los jueces

Tras discutir el límite que puso la Convención Constituyente de 1994, el máximo tribunal revalidó lo dispuesto en el artículo 99, inciso 4º. Sin embargo, Highton de Nolasco continuará en su función

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó ayer el tope de 75 años, determinado en la Constitución Nacional, para definir la edad hasta la que pueden trabajar los jueces. La decisión fue tomada a partir de la presentación realizada por el camarista de La Plata, Leonardo Schiffrin, contra el Poder Ejecutivo, en la que se cuestionaba la validez del artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional.

El fallo lleva las firmas del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y, en disidencia, Carlos Rozenkrantz. El voto en desacuerdo de Rozenkrantz se debió a que el magistrado interpretó que “lo que estaba en discusión en este caso no era la razonabilidad de la limitación del mandato de los jueces sino la validez constitucional del proceso por el cual se introdujo esa reforma”, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de esta resolución, la Corte Suprema hizo a un lado lo decidido en el fallo “Fayt” en 1999, en el que los jueces que entonces componían el tribunal habían declarado que era nulo el artículo de la constitución que exige a los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir la edad de 75 años que obtengan un nuevo acuerdo del Senado de la Nación, y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación, para continuar en actividad.

La medida de la CSJN generó una fuerte polémica en todo el país. Y no es para menos, ya que existen numerosos casos de prestigiosos juristas, que superan los 75 años, que se encuentran en la plenitud de su capacidad intelectual. Tal es el caso de Schiffrin, principal impulsor de los Juicios por la Verdad, que permitió investigar a fondo los crímenes de la dictadura en momentos en que regían las leyes de obediencia de vida y punto final. A su vez, el año pasado, en un fallo que quedará en los anales de la historia del derecho, este mismo camarista fue el artífice de la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

La contracara la constituyen aquellos magistrados que, pese a su juventud, han protagonizado todo tipo de escándalos. Uno de los casos más emblemáticos, en nuestra ciudad, es César Ricardo Melazo, el suspendido titular del Juzgado de Garantías nº 2 que tiene 56 años y está acusado por numerosas irregularidades, estando actualmente al borde de la destitución.

Caso Highton de Nolasco

La Corte toma esta decisión a poco tiempo de que uno de sus miembros, la jueza Elena Highton de Nolasco, presentara un amparo para seguir en su cargo a pesar de que cumplirá 75 años en diciembre próximo. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico resolvió entonces, el 10 de febrero pasado, que la magistrada permanezca en su puesto a pesar del impedimento marcado por la Constitución.

Al no ser apelado por los abogados del Estado, el fallo a favor de la jueza se encuentra firme, y lo dispuesto por el máximo tribunal no lo afectará. En este contexto, Highton de Nolasco se excusó de intervenir en el caso Schiffrin, a partir del cual se resolvió que el límite de edad “modifica únicamente el carácter vitalicio del cargo, pero no la garantía de inamovilidad de los jueces”.

“El área que yo sigo con gran dedicación es la vinculada a las cuestiones de género, y es una de las razones principales que hacen que yo me quede”, expresó la jueza cuando se confirmó que seguiría en función, siendo actualmente la única mujer que ocupa una silla en la CSJN.

“Es muy peligrosa esta decisión de la Corte”

Félix Loñ, abogado constitucionalista

No estoy de acuerdo con el fallo. Primero, la Convención Constituyente no es soberana, según nuestra Constitución el único soberano es el pueblo. El artículo 33 de la Constitución Nacional dice: “La declaración de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán extendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

El único soberano según esta Constitución es el pueblo. El pueblo votó una ley que decía que no contemplaba la modificación de la edad hasta la que los jueces podían permanecer en el cargo. Los jueces tienen inamovilidad en el cargo, eso fue lo que le permitió a Fayt ser tantos años juez. Él se basó en la Corte, porque la ley declarativa establece los límites de la Convención Constituyente. Bajar la estabilidad de esos jueces hasta un máximo de 75 años no figuraba entre las posibilidades que podían modificar la convención. No podían seguir siendo jueces después de esa edad a no ser que tuvieran un nuevo acuerdo del Senado. Esa ley además agregaba que cualquier reforma que se realizara, que no estuviera expresamente contemplada en la ley declarativa de la reforma de la Constitución, es nula de nulidad absoluta. Es muy peligrosa esta decisión de la Corte.

“Restablecer la cláusula implica una afectación a la seguridad jurídica”

Andrés Gil Domínguez, doctor en derecho especializado en el área constitucional

Me parece que la Corte ya dictó un fallo hace 18 años, que dictó la nulidad de una cláusula constitucional, por lo que restablecerlo ahora implica una afectación de la seguridad jurídica. Ha habido un montón de jueces que se beneficiaron con el estándar de Fayt y no se han jubilado, y hay un montón de jueces que a partir de ahora, al cumplir 75 años, van a tener que tener un nuevo acuerdo.

Cuando se declara la nulidad es difícil revertirla tantos años después, por lo que en realidad genera una situación de gran desigualdad entre unos jueces y otros. La edad no afecta la parcialidad de los magistrados para impartir justicia y, aparte, la discusión es si esta cuestión era o no uno de los temas habilitados en el año 1994 para ser reformado, es decir, si en 1994 la ley de necesidad de reforma había establecido la posibilidad de modificar el carácter vitalicio de los jueces.

Respecto del fallo, estoy más cerca de la postura de la minoría que de la mayoría. Creo que los jueces tendrían que renovar su cargo cada 20 años, pero eso se tiene que hacer a través de una reforma constitucional donde se especifique expresamente este tema.

Aumento del 10% para el Poder Judicial

La Corte Suprema reclamó ayer “la modificación de partidas presupuestarias” de 2017 a la Jefatura de Gabinete “para otorgar un aumento salarial” de 10% retroactivo al 1° de marzo para todo el Poder Judicial.

El máximo tribunal determinó enviar una nota al área dirigida por Marcos Peña para hacer frente al incremento salarial, que dispuso de manera autónoma, y aguardará los cambios en las partidas para hacer efectivo el incremento salarial. Tras el giro de los fondos, la Corte y el Consejo de la Magistratura liquidarán el incremento salarial aplicando los nuevos valores a partir del primer día de marzo de 2017.

El aumento será para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial, incluyendo a los propios integrantes del máximo tribunal, camaristas, jueces, fiscales y hasta los empleados de menor rango. Cabe recordar que ninguno los cargos mencionados paga impuesto a las Ganancias.

Durante 2016 el Poder Judicial tuvo uno de los mayores aumentos salariales del país: 41,6% acumulativo anual, en tres cuotas del 10% retroactivo a enero, 15% en julio y 12% en octubre, según informó entonces el sindicato Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Esta determinación de la Corte se da en el marco de una nueva protesta de judiciales por el rechazo al traspaso de tribunales nacionales a la órbita de la Capital Federal.

