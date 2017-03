La crisis de SanCor impacta en la región









La crítica situación que atraviesa la empresa láctea hizo eclosión en la ciudad, con la toma pacífica de la planta que la firma posee en San Carlos. Los trabajadores llevan más de cuatro meses sin cobrar sus salarios

La parálisis que viene sufriendo SanCor, que ha llevado a que cuatro de sus plantas hayan sido cerradas en las últimas horas dejando en la calle a más de mil trabajadores, hizo pie en la región luego de que los empleados de la planta que la empresa láctea posee en barrio San Carlos tomaran sus instalaciones en forma pacífica, reclamando la falta de pago de sus salarios.

Los trabajadores de la firma, que está ubicada en calle 44 entre 137 y 138, vienen ejecutando una medida de fuerza que incluye el cese total de actividades ante los constantes incumplimientos por parte de los dueños de la compañía en la efectivización de sus salarios.

Con una crisis a nivel nacional que tiene a la firma al borde de la quiebra, con cierres y clausuras de sus plantas a lo largo y ancho del país, peligra el empleo de miles de personas y, en el caso específico de La Plata, se trata de unas 60 familias que estarían perjudicadas por una posible pérdida de su fuente laboral.

El detenimiento en la producción por parte de la firma en nuestra ciudad se suma al cierre de las plantas emplazadas en las localidades de Brinkman, Córdoba (depósito importante de quesos y acondicionamiento de materia prima para seleccionarla por calidad); Coronel Charlone, Buenos Aires, (que elabora roquefort); Moldes, Córdoba, (queso para exportación y mercado interno) y Centeno, Santa Fe (quesos y materias primas).

Freno total

La determinación del Gobierno nacional de no ayudar a la empresa láctea, por haber ofrecido aumentos salariales en las últimas paritarias por encima del 40%, hizo que la actividad cayera a niveles increíbles, lo que, sumado al derrumbe que sufrió en nuestro país el consumo de leche y productos dependientes de la lactosa, llevaron a una crisis terminal en la producción de la compañía.

En diálogo con diario Hoy, el delegado de SanCor La Plata, Juan Romero, indicó que “estamos tomando medidas de fuerza porque no cobramos el sueldo, hace como tres o cuatro meses que no está la plata. Todos los laburantes necesitan ese dinero, pero cuando van al cajero no se encuentran con los 10.000 pesos que les corresponden,sino con 2.000, así que estamos protestando por esta situación”.

Para el dirigente gremial “lo que es trabajo dependiente de SanCor, entre distribución, fleteros y transportistas, son como 60 los trabajadores que están afectados, y al no tener ninguna clase de productos adentro de esta planta en estos momentos, no hay preparación, no hay distribución, es todo una cadena y todo sigue igual. Por ahora no hay respuesta de la empresa, por lo que la medida de fuerza seguirá en pie”.

“Estamos tomando pacíficamente la empresa, no dejamos entrar camiones de los productos que elabora SanCor, salir mercadería de adentro tampoco, así que es todo pacífico. Esperamos una respuesta a ver si aparece el sueldo de todas estas familias que están esperando, y que todavía no le pudieron comprar los útiles a sus hijos para empezar la escuela”, señaló Romero.

Una de las empresas que supo ser ícono de la producción nacional hoy atraviesa una realidad compleja, con plantas que cierran sus puertas y la dejan al borde de la quiebra. Esta situación no hace más que escenificar la profunda crisis del sector lechero, que genera incertidumbre y desconfianza de cara al corto y mediano plazo, poniendo miles de puestos de trabajo en la cuerda floja.

Números de una depresión que se alarga en el tiempo

- $2.421 millones de pérdida tuvo la cooperativa el año pasado.

- $500 millones es la ayuda que ha recibido SanCor de parte del Gobierno.

- 2.500 los trabajadores que han sido despedidos en los últimos dos meses.

- 60 las familias platenses que dependen de la firma láctea.

- 58% se desplomaron las exportaciones de la empresa.

- 29% cayó la producción de la compañía durante 2016.

Productores lecheros le piden “cambiar” al Gobierno

La Mesa de Productores Lecheros de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) alertó ayer mediante un comunicado oficial que “se viene la noche para la lechería argentina” y señaló que “la desaparición de tambos traerá aparejado un inevitable achicamiento industrial con cierre de plantas y atraso tecnológico”.

En la misiva, que lleva la firma del presidente de la entidad, Fernando Córdoba, se indicó que “los funcionarios nacionales que nos atienden no entienden que la lechería de ensueño que ellos ven se contrapone con la pesadilla que estamos viviendo”. “Es hora que cambiemos”, afirman los productores en el comunicado.

También se asegura que a más de un año de gobierno “no existe una política oficial y clara para el sector. Los funcionarios no dan respuestas concretas, siguen sosteniendo que la lechería se arregla sola, con el mercado”, señala el comunicado.

Además, desde la organización santafecina, así como de buena parte de la industria lechera, piden “sentar a la mesa al sector comercial ya que entiende, como no­sotros, que forma parte de la cadena láctea y que, con sus márgenes de ganancia exorbitantes, genera fuertes distorsiones de precios que impactan en los consumidores”.