“La gente quiere la dignidad del trabajo”

Así se lo afirmó a diario Hoy la diputada nacional Mirta Tundis. Además, aseguró que la tarea del Ejecutivo dinamitó “la economía nacional”, y que si no se pone en movimiento la producción y el consumo interno “es imposible crecer”

La economía argentina no da tregua, con una recesión y un estancamiento latente que ponen en jaque a los sectores más vulnerables de la sociedad. Los famosos “brotes verdes” anunciados por el Presidente Mauricio Macri, donde miles de millones de dólares iban a venir a la Argentina a invertir en acciones productivas generando trabajo genuino, todavía brillan por su ausencia.

En diálogo con diario Hoy, la diputada nacional por el Frente Renovador, Mirta Tundis, criticó duramente a la administración nacional por los efectos que tiene el modelo económico macrista en la sociedad, al asegurar que “están beneficiando a los sectores más privilegiados”. Además, afirmó que “sin mirar al interior profundo y el mercado interno”, la Argentina “no tiene posibilidades de crecimiento a futuro”.

—¿Qué análisis hace de la realidad económica y social por la que atraviesa el país?

—La verdad que la política económica del Gobierno nacional es pésima, realmente están beneficiando a los sectores más privilegiados o acomodados. Cuando dicen “aumentamos el presupuesto para los planes sociales y demás”, no ven que la gente no quiere más subsidio, se le prometió trabajo. Hay muchas personas que quieren trabajar, que quieren la dignidad del trabajo. Pero hoy tenemos despedidos y suspensiones por todos lados, sin que el oficialismo haga algo por ello.

—¿Por qué cree que desde el Gobierno no se tiene en cuenta esta situación de quiebre en muchos sectores de la sociedad?

—El Presidente Mauricio Macri está desorientado y no sabe para dónde encarar. El Ejecutivo no tiene un equipo económico preparado para gobernar, en vez de crear los brotes verdes que anunció en sus discursos, no hizo más que dinamitar la economía nacional, haciendo crecer la pobreza y la indigencia en forma alarmante. Al igual que el kirchnerismo, en vez de solucionar el problema, lo niegan.

—¿En qué acciones ve que no están preparados para gobernar?

—Un ejemplo claro es el de SanCor, que echó a más de 1.000 personas y dicen que van a seguir despidiendo. Entonces, entre un plan económico que no va ni para atrás ni para adelante, con cambios constantes de presidentes del Banco Nación y con modificaciones frecuentes en el Ministerio de Economía, lo único que se hace es demostrar que no hay una política económica fortalecida y que dependemos de nuestro libre albedrío.

— ¿Cree que desde el oficialismo, tal como ocurrió con el kirchnerismo, eluden los efectos de sus políticas en los más pobres?

—Por supuesto, pero lo más triste es que el kirchnerismo dejó un país con el 29% de pobreza, y este gobierno ya la aumentó 3 puntos más. Cuando caminamos por la calle, una de cada tres personas es pobre. Aunque dentro de los centros urbanos grandes e importantes no encontramos eso, cruzando el cordón metropolitano, en distintas localidades de las provincias o en los pueblos donde hay pocas oportunidades, más del 30% es pobre, eso es lo triste. Aumentamos mucho la indigencia.

—¿Cómo se hace entonces para salir de esta situación de estancamiento?

— Recuerdo de muy chica que en la Argentina se hablaba de la gran clase media que no tenía el resto de Latinoamérica. Hoy, la verdad, ya no existe. Hay una clase media empobrecida, que le cuesta llegar a fin de mes, que rasguña las paredes y que está con el temor de quedarse sin trabajo. Lo que se debe hacer es incentivar a las pequeñas y medianas empresas y el consumo interno, sin eso es imposible crecer.

—¿Qué es entonces lo que ha llevado al Gobierno a no tomar ese camino?

—No se entiende la actitud oficial. Las autoridades económicas deben darse cuenta que sin mirar al interior profundo y el mercado in­terno, nuestro país no tiene posibilidades de crecimiento a futuro. La inflación se sigue disparando y mientras no haya incorporación laboral ni tengamos industria nacional ni inversiones propias, mientras no tengamos producción interna para que la gente tenga la posibilidad de consumir, no saldremos de este atolladero. Si se consume, se produce, y si no se consume, no se produce, y si no se produce hay gente en la calle. Esta es la variable de ajuste elegida por el Gobierno y esto es lo que vemos hoy por hoy.

“Vidal está haciendo un gran esfuerzo”

Durante la charla con nuestro medio, la diputada Mirta Tundis destacó la labor que viene llevando adelante en la Provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal.

Según la legisladora que preside la Comisión de Personas Mayores de la Cámara baja, “Vidal está haciendo un gran esfuerzo en la Provincia, de allí que la acompañemos en muchos de sus emprendimientos. Ella recibió una provincia destruida, con grandes necesidades, y trata de levantarla en medio de serios inconvenientes”.

Para Tundis, “las acciones de Vidal muestran que ella entiende lo que es la política y practica el diálogo de verdad, reuniéndose con la oposición. No como el Presidente Mauricio Macri, que ejerce el diálogo de palabra y no en los hechos, predicando una cosa que jamás lleva a la realidad. La gobernadora es una persona de consenso y su gestión se diferencia de los métodos del macrismo”.