EL VERANO ES HOY

“La gente tendrá dos opciones: apostar al cambio o volver a lo mismo de antes”

Así lo afirmó Manuel Mosca al diario Hoy y a la Red 92. Además, resaltó la importancia del diálogo en la Cámara de Diputados y aseguró que “a Cambiemos le va a ir muy bien” en las elecciones legislativas

Desde Pinamar, el presidente de la Cámara baja bonaerense más joven de la historia, Manuel Mosca, brindó una entrevista exclusiva a este medio y a la Red 92, y se refirió a su labor como legislador y su pronóstico de cara a los comicios de 2017.

—¿Tiene un significado especial el hecho de que seas el presidente de la Cámara de Diputados más joven de la historia?

—Me llena con la misma responsabilidad que tendría si tuviera quince años más. Soy consciente de que no poseo la trayectoria política para partir de un piso de legitimidad. Estoy preparado para trabajar muchísimo, para estar concentrado, eso me va a permitir tener la vocación de diálogo necesaria que posibilite generar los consensos dentro de la Cámara. La intención es acompañar la gobernabilidad de María Eugenia Vidal.

—¿Qué impronta le vas a dar a la Cámara de Diputados?

—Continuar la línea de Jorge Sarghini: mucho diálogo e institucionalidad. Tengo esa responsabilidad, mucho más al estar identificado con la gobernadora. La verdad es que tengo mucha fe en lo que podemos hacer, sobre todo en términos de generar un ámbito de debate de buen nivel con cada uno de los temas que le preocupan a los vecinos de la Provincia, en conjunto con alguien que creo que es uno de los mejores cuadros políticos y técnicos del territorio bonaerense, que es mi vicepresidente Ramiro Gutiérrez. Ahí creo que la Cámara, más allá de lo estrictamente legislativo, tiene un rol de mucha presencia con los vecinos en cada uno de los rincones. Tengo mucha fe en lo que podemos hacer en términos de desarrollo institucional.

—¿Cómo pronosticás que le va a ir a Cambiemos en estas elecciones?

—Le va a ir muy bien. La gente va a tener dos opciones: seguir apostando al cambio y todo lo que eso significa, que es lo que ha hecho la gobernadora durante este año de gestión con cada uno de los intendentes, o volver a lo mismo de antes, a lo mismo de los últimos 25 años. Estoy convencido de que eso no es una buena alternativa para la mayoría de los vecinos.

—¿Qué proyectos tenés en carpeta para la legislatura provincial?

—Hay proyectos que quedaron pendientes y que son importantes, como el caso de la Ley de Obra Pública, que busca transparentar el proceso de contratación, agilizarlo, permitir que la competencia baje los costos de la obra pública que llevamos en la Provincia. La gobernadora tiene como prioridad llevarle a los vecinos soluciones en materia de infraestructura, invirtiendo cifras importantes. Creo que tener una ley que venga a salvar la excepcionalidad de la Emergencia le va a hacer bien a la Provincia.

—A nivel nacional, ¿qué opinás sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil?

—Creo que es uno de los grandes debates pendientes que hay que dar. Así como es positivo haber encarado el tema, también tenemos que ser muy serios y responsables en torno a la calidad que le demos a la discusión. Hay que tener serenidad, porque no podemos dar el debate solo por ser un tema coyuntural.

Estoy seguro de que es una parte de la solución a la problemática de la seguridad, por eso me parece importante que se sumen la mayor cantidad de voces expertas, para que la conclusión final pueda sustentarse en el tiempo y sea una solución efectiva a los problemas de seguridad, tanto dentro de la Provincia como en la Argentina en general.

—¿Cómo ves a la política en relación al narcotráfico?

—Por primera vez el tema del narcotráfico se puso encima de la mesa como una problemática grave y sensible. Creo que el hecho de que tengamos un plan nacional que involucre tanto a gobernadores como al Gobierno nacional es el reconocimiento y la evidencia más clara de que al Presidente le preocupa ese tema.

Sin embargo, es un flagelo que no tiene soluciones concretas y sencillas, además no se resuelve de un día para el otro. Son problemas que demandan un trabajo a largo plazo, muy articulado con cada una de las jurisdicciones. Estoy convencido de que estamos por el camino correcto, pero no hay que mentirle a la gente: el flagelo del narcotráfico, el poder económico que tiene y el nivel de penetración que ha ejercido en cada una de las esferas de la sociedad hacen que el tema sea complejo y difícil. Eso tenemos que trabajarlo entre todos, entre la oposición y el oficialismo.