La incertidumbre por las Lebac generó una nueva suba récord del dólar









El día de la megalicitación, la divisa superó el máximo histórico del 5 de julio y se ubicó, en su segmento mayorista, en $17,20. El blue llegó a $17,84

En medio de una fuerte corriente compradora, el dólar marcó ayer un nuevo récord: a nivel mayorista -el mercado que marca la tendencia- subió 27 centavos y alcanzó un nuevo máximo histórico de $17,20, que superó al registrado el 5 de julio último, cuando el tipo de cambio trepó 12 centavos.

En el segmento minorista, la divisa cerró en $17,39, a un centavo de la cifra récord del 5 de julio, mientras que el dólar paralelo avanzó doce centavos hasta los $17,84, marcando un nuevo aumento histórico.

Según los analistas, la disparada se debió a la inquietud generada en los últimos dos días por los resultados de la mega licitación de Lebac, en la que el Banco Central renovó un stock por más de $500.000 millones.

“La apetencia por dolarizar portfolios llevó al dólar a nuevos máximos históricos, superando todos los registros previos”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Y es que, pese a que el incremento de la tasa de Lebac a un 26,5 por ciento estuvo dentro de lo esperado, los inversores optaron por dolarizar sus carteras debido al temor de un posible sobrante de pesos a raíz de la caída del stock de los bonos de deuda del Central.

“Bancos, inversores y empresas entendieron que, en este momento político y económico en el que prevén días de incertidumbre, muchos preferieron cambiar sus portfolios por otros activos más seguros”, afirmó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio. Además, operadores mencionaron que el Banco Central no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Por otra parte, la industria agroexportadora liquidó la semana pasada más de 664 millones de dólares, lo que incrementó la disponibilidad de divisas en el mercado.

“Información cero”

Unas horas antes de que el Banco Central anunciara la suba de un punto en la tasa de las Lebac al 26,5 por ciento, el presidente de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger, le restó importancia al desenlace de la megalicitación. “El resultado tiene contenido información cero”, dijo en conferencia de prensa y agregó: “Si la gente quiere tener más o menos Lebac en su portfolio es una decisión que puede tomar cada día”.

“Lo que hay que mirar es cómo va evolucionando la base a lo largo del mes, pero lo que pasa en una licitación tiene menos relevancia”, evaluó.

En la pasada licitación del 19 de junio, el Central había dejado la tasa en 25,5 por ciento. El último viernes en el mercado, la Lebac llegó a negociarse en un 28 por ciento, lo que despertó la expectativa entre los analistas de que la autoridad monetaria aumentaría la tasa en la licitación de ayer.

Finalmente, en la última licitación antes de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, el organismo subió la tasa de Lebac a corto plazo y convalidó así los valores que ya se negociaban en el mercado secundario en la última semana.

“Sturzenegger está medio perdido”

Estanislao Malic

Economista de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche

“No solo son las Lebac las que afectan en la suba del dólar, sino que además salieron fondos del Merval. Es decir, decididamente hubo una renovación muy grande del stock de Lebac y eso influye. El dólar va a aumentar más, y la cuestión de las Lebac es que pueden generar una corrida contra el dólar, y la única forma de frenarlo es cambiándolas por otro tipo de deuda: a pesos y a más largo plazo, lo cual es difícil, o con deuda en dólares, como pueden ser los Letes.

No se puede precisar en cuánto estará el dólar a fin de año. Por un lado, tenemos una masa de liquidez muy grande, que son las Lebac, y no sabemos cuánto de eso se puede ir al dólar. Por otro lado, el valor del tipo de cambio depende de una decisión política del Banco Central, no se puede prever cuánto subirá, pero sabemos que la tendencia es hacia arriba.

El presidente del Banco Central va a estar tranquilo con el aumento del dólar mientras que el mismo sea de un 10%. Pero si se incrementa un 10% el mes que viene y otro 10% el próximo mes, no va a seguir estando tan tranquilo, porque sabemos que se va a ver en los precios. La única forma de mantener los precios es estabilizar el mercado cambiario.

Si se escapa el dólar el Banco Central, va a tener la necesidad de estabilizarlo, pero no sabemos en qué nivel. Sturzenegger está medio perdido, porque tenía pensado que con las políticas que viene llevando adelante iba a bajar los niveles de inflación rápidamente, pero lo que vemos todos es que esas políticas han tenido el mismo efecto que la devaluación de 2014.

Es realmente triste para un presidente del Banco Central que estima que su objetivo es estabilizar el nivel de precio no haber podido lograr nada diferente en todo el tiempo que lleva en el cargo. Evidentemente, la inflación no es dominable a través de la política monetaria, pero hasta que no se den cuenta de esto no van a poder controlar los precios”.

“El mercado se muestra insaciable respecto de la tasa de interés de las Lebac”

Roberto Mionis

Economista

“La suba del dólar y la mega licitación de Lebac son dos efectos que están traccionando. Lo que encontramos es mucha liquidez en plaza, porque si las Lebac se renuevan constantemente, entonces es como una olla a presión donde la tapa es la tasa de interés, con lo cual si no se pone la tasa a lo que pide el mercado, el vapor va a subir cada vez más. La presión del tipo de cambio es alta cuando la olla no recibe la tasa de interés que necesita.

El mercado se muestra insaciable respecto de la tasa de interés de las Lebac, la cual está 5% arriba de la inflación esperada. Los capitales están pidiendo arriba de 5 puntos de la tasa de interés real y eso es producto de que el poder que tienen es muy fuerte, tiene una capacidad muy grande a la hora de mover el tipo de cambio y las tasas de interés.

La decisión de política económica de llevar parte del déficit fiscal a este esquema es un riesgo, porque el mercado financiero es voraz. Cuando no se pagan las deudas en términos fiscales, primarios, por algún lado se tiene que licuar, y la decisión política del Gobierno fue hacerlo por estos instrumentos cuasi fiscales mediante los que no se endeuda el Estado argentino sino el Banco Central. Es pan para hoy y hambre para mañana.

El tipo de cambio todavía no recuperó los niveles posteriores de la devaluación de fines de 2015, por lo que todavía está un poco atrasado. La realidad también es que muchos sectores de la economía real, sectores productivos, industriales, que necesitan incorporar insumos importados y además ser protegidos contra la producción exterior, necesitan otro tipo de cambio. Si se sigue tirando la basura abajo de la alfombra, con una recaudación tributaria tan baja por la recesión económica, es difícil pensar que el tipo de cambio se pueda recuperar.

El Banco Central confía en que el tipo de cambio no se transmite en el resto de las variables reales, que no se transmiten a precios a la alza o a la baja, que no tiene una propagación sobre la economía real. Esa visión es errónea porque nuestra economía está lejos de comportarse de manera perfecta”.

“El Banco Central está quebrado y depende de los especuladores financieros”

José Castillo

Economista. Profesor e investigador de UBA y Unicen

“Lo que sucedió es que más de la mitad de las Lebac que tiene en su poder el Banco Central vencían, como pasó el mes pasado. Vencen 550.000 millones de pesos y lo que hace el Banco Central es subir la tasa de interés en forma astronómica para tratar de renovarlo. En esta ocasión hicieron lo mismo, pero evidentemente se empiezan a ver otros efectos. Es la famosa bicicleta financiera, que consiste en pasar a pesos y así liberar la súper tasa de interés para después volverla a dólares. Entonces hay sectores que ahora ya empiezan a pensar que es tiempo de volver a dólares y comenzar a fugarse.

Hay gente que está saliendo de los bonos, de los Letes, de las Lebac y todo eso se va pasando a dólar, generando una mayor demanda sobre la moneda y haciéndola subir. Hay que destacar que el Banco Central deja que el dólar aumente, porque podría ofrecer con las reservas más dólares y detener el incremento.

Lo importante son las consecuencias, porque cada vez que sube el dólar eso empieza a repercutir sobre los precios, sobre los costos, y se termina teniendo mayor inflación, como pasó la última vez con el incremento de la nafta. El dólar va a seguir aumentando, pero no se va a disparar, no va a pasar los $20, el techo está alrededor de los $18 y difícilmente supere ese número de acá a fin de año.

Las Lebac son una bomba de tiempo, han transformado el patrimonio del Banco Central en un patrimonio negativo, en otras palabras, el Banco Central está quebrado y depende de que esos señores, que son bancos y especuladores financieros, quieran seguir renovando mes a mes. Cada vez que se renueva hay que pagar más intereses y eso va agrandando como una bola de nieve el monto.

El Banco Central está a tiro de que cuando alguno de estos señores decida no renovar, explota todo por el aire, y mientras tanto trata de ir transformando las Lebac en otra figura financiera, como las Letes o un bono dolarizado. El monto es tan grande que es realmente explosivo. Esta vez salió bien, porque aumentó la tasa y se les escapó un poquito el dólar, pero están jugando con fuego”.

El Central renovó por tres años el swap de monedas con China

El Banco Central y el Banco de la República Popular de China (PBC) renovaron ayer su acuerdo bilateral de swap de monedas “por un nuevo plazo de 3 años”, informó la entidad monetaria.

La institución recordó que “el primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en el año 2009”, durante el gobierno de Cristina Fernández. “En el año 2014 fue firmado un segundo acuerdo, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario”, precisó el BCRA mediante un comunicado.

La entidad conducida por Federico Sturzenegger valoró como positivo el convenio, y aseguró que “el nuevo acuerdo seguirá afianzando la relación entre ambos bancos centrales y fomentando el fortalecimiento de las condiciones financieras para promover el desarrollo económico y comercial en ambos países”.