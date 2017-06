La insólita justificación de un funcionario de Macri sobre la quita de pensiones a discapacitados

El gobierno de Mauricio Macri ya apela a las estrategias más polémicas para bajar el déficit fiscal que atraviesan. Una de las decisiones más controvertidas de la semana fue avanzar sobre las pensiones que cobran las personas que poseen alguna discapacidad y comenzó a darlas de baja.

En los últimos tres meses más de 70 mil discapacitados que recibían una ayuda por parte del Estado quedaron sin prestación.

En medio de la tormenta, Guillermo Badino, quien preside la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social cuya cartera pertenece a Carolina Stanley; intentó realizar una justificación que fue bastante controversial: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”.

El funcionario macrista no sólo simplifica la problemática, ignora las dificultades que encuentran las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo desean o no, la posibilidad o no de trabajar.

Desde la cartera que conduce Stanley admitieron que ya se dieron de baja unas 70 mil pensiones por discapacidad sin seguir los caminos legales correspondientes. Es que, tal como explicó a ese medio el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro: "aquí no hubo previo aviso, la gente se enteró cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión".