La jueza Servini acusa a la Corte de querer jubilarla por investigar a Lorenzetti

La jueza federal María Romilda Servini, de 80 años, acusó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de intentar obligarla a jubilarse por tener a su cargo una denuncia contra el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, por la causa de Fútbol para Todos.

La funcionaria judicial hizo esta evaluación al cuestionar el fallo de la Corte Suprema que reestableció los 75 años como edad de jubilación de los magistrados, porque consideró que "está digitado" en su "contra".

"Lorenzetti está en la denuncia (...) y yo estoy investigando una mutual (ndlr: Pyme Rural) dentro de varias mutuales, que la Cámara Federal me exigió que investigue", sostuvo la titular del juzgado federal número 1 en declaraciones al portal de Ambito Financiero.

Y admitió que en la contabilidad de Pyme Rural, vinculada a Lorenzetti y familiares suyos, "se detectaron movimientos de cuentas de cheques de clubes" que habrían recibido fondos del programa Fútbol para Todos.

Servini de Cubría recordó que el Consejo de la Magistratura de la Nación relevó del puesto de administrador a su hijo, Juan Cubría, "porque no roba" y afirmó: "Ya lo dijo René Favaloro cuando se suicidó: 'Es difícil ser decente en este mundo'".

"Primero fue mi hijo y ahora soy yo, porque tengo una denuncia contra el doctor Lorenzetti y no la cerramos y necesitan cerrarla. Es la denuncia que hizo (la diputada nacional Elisa) Carrió", disparó la jueza.

La funcionaria judicial consideró que el fallo de la Corte Suprema que reestableció los 75 años como edad de jubilación de los magistrados "está digitado" en su "contra" "¿No llama la atención que lo hayan apurado para salir ahora? A mí me llama la atención que salga en este momento, justo cuando los medios me están imputado que estoy en contra del doctor Lorenzetti", se preguntó. Servini de Cubría también confió que el fallo "estaba por salir" en diciembre pasado pero se postergó porque la jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, había interpuesto un recurso de amparo, que finalmente consiguió y gracias al cual podrá seguir en el máximo tribunal.

"El sistema en la Justicia no está bien, no nos engañemos. El clima está raro, no es un clima normal el que estamos viviendo", afirmó la jueza y se quejó: "No podemos vivir de aprietes, basta de aprietes".