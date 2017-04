“La Justicia es cómplice de lo que está haciendo la Barrick en San Juan”

Desde hace 8 años, la Corte Suprema recibe denuncias por la contaminación de la compañía, sin determinar la competencia del caso y sin expedirse sobre cautelares solicitadas al respecto

La Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) de San Juan viene investigando y denunciando desde hace años el entramado de corrupción existente entre el poder político y la minera canadiense Barrick Gold Corporation, que ha llevado a que se oculten gravísimos hechos de contaminación. Diario Hoy dialogó con Silvia Beatriz Villalonga, abogada y presidenta de la organización, quien sostiene que “la Corte está siendo muy renuente a expedirse sobre esto, dada la cantidad de presentaciones que hemos tenido que hacer. Creo que tiene la obligación legal y moral de expedirse en este tema que es tan importante para todos”.

Actualmente, la FUCI está llevando un caso ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra la compañía canadiense, el gobierno sanjuanino y el Estado nacional. La demanda que inició este proceso se presentó ante el máximo tribunal el 9 de abril de 2009, pero desde esa fecha hasta el momento la CSJN no se ha expedido sobre si la causa corresponde o no a su competencia, ni ha dado lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fundación.

“Hay un entramado de poder, sin lugar a dudas, que está presionando para que esto no salga. Si hay un responsable, es el gobierno de San Juan, que posiblemente esté operando entre bambalinas para que esto siga demorándose”, aseguró Villalonga. “A noso­tros este tema nos preocupa y nos apena, porque somos ciudadanos que nos hemos ocupado y preocupado por el tema ambiental y estamos defendiendo el agua”, agregó.

“Cuando uno tiene en la Corte referentes como el doctor Lorenzetti, o como Cafferatta, que está en la Secretaría Ambiental, de tanto renombre a nivel internacional en los temas ambientales, realmente apena que esto no sea tomado para que nos definan la situación”, manifestó la abogada.

La primera presentación que realizó la FUCI se hizo hace ocho años en la Corte, considerando que los glaciares y el agua de la cordillera terminan en el Atlántico, es decir que hay una interjurisdiccionalidad del agua. “Ya en 2009 le decíamos a la Corte que teníamos miedo de que nos contaminen. Ahora ya vamos varios derrames, un desastre en frente de la Cordillera, y seguimos sin que la Corte se expida”, relató la letrada, y agregó que no entiende “cómo se puede escribir con la mano y borrar con el codo tanto conocimiento de derecho ambiental como tienen en el supremo tribunal”.

“Ha habido derrames, hay contaminación, me lo han confirmado recientemente: los ríos están contaminados, se encuentran peces muertos, y me lo ha confirmado gente que no puede hablar porque si habla la echan, porque es gente que está dentro del Gobierno”, aseguró la presidenta de la FUCI, desde donde requieren a la Corte que se expida, a favor o en contra, pero que den una respuesta a sus múltiples presentaciones judiciales. “La Corte puede tomar medidas urgentes, como pedimos en el último petitorio que presentamos, solicitando control ciudadano, que se nombre una comisión de expertos para que digan la verdad de lo que está sucediendo. Si la mina está contaminando, como es obvio que lo está haciendo, tiene que cerrarse” sostuvo Villalonga.

“El problema que tenemos es la corrupción que hay entre el Gobierno y la minera. Y la Corte está dejando pasar el tiempo, cuando venimos denunciando esto hace ocho años. Entonces, de cierta manera, es cómplice de lo que está haciendo la Barrick en San Juan”, sentenció la directora de la fundación.

“Al Gobierno no le creemos absolutamente nada”

A raíz del último derrame, el Gobierno nacional hizo algunas muestras públicas de reprobación. Sin embargo, Villalonga se mantiene incrédula y dice que “este gobierno en este tema es más de lo mismo porque, si no, ya hubiera hecho algo. Mantienen la mentalidad de persistir en el tema económico por sobre lo ambiental cuidándole el bolsillo a las mineras, a las que no les exigen invertir en medio ambiente”.

A pesar del aparente interés del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, la directora de la FUCI asegura que “hasta que me demuestren lo contrario yo, lamentablemente, tengo que pensar que sigue todo igual”. Respecto de cómo hacen desde la organización para no claudicar después de tantos años sin recibir respuestas, la abogada sostiene que “la fuerza sale de la impotencia por la injusticia”.

“En San Juan se oculta la verdad de la contaminación, que es lo que está produciendo esta mina desde hace años. El Gobierno tiene conocimiento de esto pero decide ocultarlo”, afirmó Villalonga. Tras más de 55 presentaciones hechas y ninguna respuesta, la presidenta de la FUCI sostiene que “estas cosas se tienen que difundir para saber qué hace la Corte. Si algo cuestionan en el país es cómo se maneja la Justicia. Este es un ejemplo más, tiene que haber gente elegida por mérito y que no tenga compromisos en el poder”, manifestó la abogada.

¿La empresa canadiense debe dejar de explotar Veladero?

Los continuos derrames dan cuenta de la irresponsabilidad de la compañía y de la falta de control estatal. Hasta ahora, la firma solo recibió una multa y tres suspensiones transitorias

13-09-2015 Derrame de solución cianurada, el “mayor desastre minero de la historia argentina”

23-02-2016 Se comprobó la contaminación de cinco ríos en San Juan

12-04-2016 Se corroboró que trabajaban en zona periglaciar, violando la Ley de Glaciares

08-09-2016 Nuevo derrame de más de un millón de litros de solución cianurada

28-03-2017 Nuevo derrame de cianuro

Además: la mina está en la Reserva de San Guillermo, declarada Reserva de Biósfera por la Unesco

Lo más grave: Los metales pesados seguirán contaminando durante años, afectando a las personas y el ambiente