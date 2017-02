La Justicia le dio la razón a La Bancaria y pidió al Gobierno que “no interfiera”

La Cámara de Apelaciones del Trabajo dispuso que se abone el acuerdo paritario que firmó el sindicato con las entidades financieras. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el gremio y las cámaras empresariales, por lo que surgirían nuevas medidas de fuerza. En tanto, Mauricio Macri sufre el primer revés frente a los trabajadores en el inicio del año

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al recurso cautelar presentado por la conducción de la Asociación Bancaria (AB), determinando “la obligatoriedad de las cámaras de cumplir las cláusulas del acuerdo” paritario firmado el 23 de noviembre, y ordenó al Gobierno que “no interfiera” al respecto mientras el convenio salarial “esté en conocimiento judicial”.

El tribunal dispuso de esa forma que se abone el acuerdo paritario compensatorio firmado entre sindicalistas y empresarios. El ámbito empresarial de representación comprendido en el convenio de la actividad bancaria involucra a todas las cámaras y bancos, incluido el Central de la República Argentina (BCRA).

La orden a las entidades financieras fue dada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al hacer lugar a una cautelar presentada por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

La Cámara señaló en sus fundamentos que “se estaría por producir el cobro de los salarios de los trabajadores comprendidos en el acuerdo, cuyo contenido está en disputa”, y afirmó que su “inacción” implicaría que el país afronte un conflicto de proporciones que debe evitar por sus atribuciones, ya que como poder debe afianzar la justicia y consolidar la paz interior.

El fallo indicó que la primera parte del acuerdo tuvo principio de ejecución por parte del empleador y que la conflictividad se vincula a la ausencia de homologación del Ministerio de Trabajo.

“El fallo fue oportuno ante la barbaridad de quienes pretendían voltear un acuerdo libremente suscripto por las partes, lo que hubiese obligado al gremio a recurrir a medidas de acción en ejercicio de sus derechos constitucionales”, señaló la Bancaria.

“Es hora de que las empresas y el Ejecutivo se atengan a respetar la ley y los acuerdos que firman”, se indicó en un comunicado redactado por el secretario de Prensa del gremio, Eduardo Berrozpe. Por ello, La Bancaria ratificó el estado de “alerta y movilización” hasta que el personal perciba la mejora.

Fracasó audiencia entre bancarios y empresarios

Finalmente no hubo acuerdo con las cámaras empresariales en la audiencia mantenida en la tarde de ayer para ratificar el marco salarial del sector y desde el gremio adelantaron que la semana próxima se analizarán “medidas de fuerza”.

Palazzo sostuvo que los representantes de las cámaras se retiraron en medio de la reunión, con lo cual no se pudo ratificar el acuerdo salarial que se había fijado semanas atrás y que el Ministerio de Trabajo continúa sin homologar.

La Asociación de Bancos Argentinos (ABA) -privados extranjeros- y el Central habían aceptado en diciembre abonar el 5 de enero “la segunda compensación del acuerdo del 23 de noviembre”, ya firmado por las cámaras Adeba, Abappra y ABE, que fijó pagos compensatorios de 7.000, 7.315 y 7.630 pesos según los segmentos.

Según se había informado desde el sindicato, los trabajadores debían percibir un 4 por ciento de aumento salarial y la compensación/bono ante “la pérdida del poder adquisitivo en 2016”. La Bancaria había convenido con las cámaras ese acuerdo paritario, pero una sorpresiva orden del Gobierno lo frenó hace algunos días.

“El ajuste recae sobre la espalda de los trabajadores”

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó ayer el fallo de la Justicia laboral, al señalar que “la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo resolvió que el acuerdo es perfectamente válido”, y remarcó que la decisión judicial va a contramano de la posición que habían adoptado tanto el Ministerio de Trabajo, “que se negaba a homologar, como la banca extranjera, que se negaba a pagar”.

De esta forma, Palazzo hizo referencia al convenio firmado en noviembre pasado por la Adeba, que incluye a bancos nacionales, y Abappra, que nuclea a los bancos de provincia. Tal acuerdo prevé un incremento a cuenta de la paritaria del 2017, que se descom­pone en un alza del 10 por ciento en sumas fijas y variables y una suma fija de 2.000 pesos.

“El Gobierno se negó a homologar el acuerdo y libró una batalla innecesaria”, sostuvo el dirigente sindical.

A su vez, Palazzo, reclamó a la CGT que cambie “el escenario de diálogo por uno de más dureza” ya que el Gobierno nacional “ha definido una política económica en la que el ajuste recae sobre la espalda de los trabajadores”.

“Se empiezan a cerrar muchos caminos de los denominados diálogos sociales en la Argentina. Si los trabajadores tienen que andar peregrinando para ver si cobran un bono de 2.000 pesos, que después no termina cobrando la mayoría, y al sector empresario graciosamente le permiten aumentar los servicios, me parece que no hay un diálogo equitativo”, se quejó el dirigente sindical.

“Durante mucho tiempo me ha tocado batallar en soledad diciendo que hacía falta una medida de fuerza nacional que conteste ya no solo el reclamo de tarifas, sino uno mucho más importante como lo es el vinculado a la pérdida de puestos de trabajo a manos de una apertura de importaciones muy fuerte”, agregó.