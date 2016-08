La ruta del dinero K

La justicia ordenó a Aerolíneas Argentinas presentar los registros en la causa Hotesur y no aparecen







Hay lapsos de meses sin registro sobre la tripulación de la empresa que durmió en el establecimiento.

La novedad en el expediente conocido como “Hotesur”, debido que así se llama la sociedad comercial con la que los K controlan su hotel más grande, el Alto Calafate, es que la Justicia le solicitó a Aerolíneas Argentinas que le entregue la documentación donde debió haberse registrado cuántos de sus tripulantes que viajaron a El Calafate entre el 2008 y el 2015 durmieron en el hotel de los Kirchner por un convenio firmado entre el Estado y ese negocio privado en la era K.

La causa judicial que investiga si los Kirchner usaron su cadena de hoteles para lavar dinero de la corrupción, entre otros delitos, avanza aunque la Justicia pida pruebas y éstas no aparezcan. Así de complicada está la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández, la de sus hijos y la de sus ex socios en esos emprendimientos turísticos, sobre todo, la familia Báez.

La “Línea de Bandera” les pagó a los santacruceños el alquiler de 35 mil habitaciones para esos pasajeros frecuentes en el lapso de tiempo que fue desde el 2008 al 2015. El hotel ganó más de dos millones de dólares con esa operación segura. La Justicia busca los comprobantes que demuestren cuántos tripulantes de Aerolíneas finalmente se alojaron en el Alto Calafate. Pero desde la propia empresa estatal debieron admitir que no cuentan con esa información en forma completa.

La gestión de AR durante la presidencia del “camporista” Mariano Recalde y también bajo mando de Julio Alak “perdió” esa documentación. La contabilidad del Alto Calafate-Hotesur, igual que la del resto de las empresas de los Kirchner, son un agujero negro de información.