"La justicia siempre deja mucho que desear en el tema AMIA, no alcanza una audiencia por semana"

Diana Malamud, esposa de una de las víctimas del atentado a la AMIA, advirtió que "la justicia en esta causa siempre deja mucho que desear" y señaló que "no alcanza con una audiencia por semana" en el proceso por encubrimiento del ataque terrorista que mató a 85 personas.

Asimismo, sostuvo que esta causa "es un cúmulo de incomodidades, incomoda a muchos y por eso este juicio pasa como invisible, nadie quiere hablar de el. Cuanto menos se hable mejor, es lamentable, da mucha tristeza y bronca".

"La justicia en la causa AMIA siempre deja mucho que desear sobre todo en este juicio el tema tiene que ver con los tiempos, es un Juicio que empezó mucho tiempo después de lo que debía, porque no había forma de conformar un tribunal trece jueces se excusaron", recordó.

Eso, dijo, "eso habla también de esta gran familia judicial donde todos son parientes de todo, todos se conocen y se defienden entre ellos".

"En este juicio por encubrimieno se esta enjuiciando a todos o parte de los responsables de que a 23 del asesinato de nuestros familiares no tengamos ni verdad ni justicia", remarcó.

Malamud, integrante de la agrupación Memoria Activa, señaló que "no alcanza con una audiencia por semana, es una cada jueves y un lunes de por medio, en estos últimos meses se citan mas testigos es algo mas fácil pero los tiempos de la justicia nada tienen que ver con los tiempos de las victimas".

En las audiencias, añadió, "lo que surge sobre todo es como encubrió esta gente, que no es menor, son todos los que eran responsables de los poderes del estado, el ex juez de la causa, los ex fiscales, el ex jefe de inteligencia de la Side, el ex presidente (Carlos) Menem, el comisario Fino Palacios, el ex presidente de la DAIA, (Rubén) Beraja y (Carlos) Telleldín, que fue el ultimo poseedor del motor de la Trafic que voló la Amia".

Incluso, lamentó que "la semana pasada el fiscal (Gerardo) Pollicita puso en un escrito como que los muertos de la Amia eran israelíes, considerando que los argentinos judíos muertos eran ciudadanos isrealies y la DAIA no salió a decir nada ante esta barbaridad, no solo por ignorancia del fiscal Pollicita sino que sus dichos son netamente antisemitas".

Por otra parte, señaló que "la querella del Ministerio Público de Justicia, que es querella aparte en el juicio ha hecho buen trabajo tanto como la UFI Amia, que han logrado esclarecer cosas lastimosas, como darle nombre a un NN en la Amia, 22 años después hasta peritar esquirlas que nunca habían sido peritadas".

"En el medio la muerte de (el fiscal especial para el caso Amia, Alberto) Nisman que es un tema que se politizó", acotó.

Y, remarcó que "el trabajo de Nisman en la causa fue lamentable siempe lo hemos denuncido públicamente pero el tema Nisman se utilizó con otros intereses que nada tienen que ver con verdad y justicia en la causa AMIA".