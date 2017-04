“La ley del dos por uno es inconstitucional”





Así lo afirmó a diario Hoy el juez Emir Caputo Tártara y sostuvo: “Nunca la apliqué”. También explicó los alcances de la polémica norma que permite a delincuentes salir de la cárcel antes de que se cumpla la condena. El caso de Julio César Grassi

Emir Caputo Tártara, magistrado que integra el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata, comentó, en diálogo con diario Hoy, que lo que dio base a la polémica “ley del dos por uno fue la puesta en vigencia del Pacto de San José de Costa Rica”.

“Cabe recordar que la Constitución Nacional fue reformada en 1994, pero el Pacto empezó a regir el 5 de septiembre de 1984, cuando la Argentina depositó el instrumento de adhesión ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Previamente, se había sancionado como Ley Nacional 23.054 el 27 de marzo de 1984”, explicó el magistrado.

“En su artículo 7, inciso 5, el Pacto de San José de Costa Rica exige a los países adherentes que la prisión preventiva tenga una duración razonable. Pero nunca se habló de un lapso puntual de duración. El primer enunciado legal en tal sentido lo hizo el Código Procesal de la Nación, incorporando el plazo de dos años para la duración de la prisión preventiva. Después lo introdujeron con algunas variantes las leyes procesales penales provinciales”, sostuvo el juez, y agregó: “En el caso de la Provincia de Buenos Aires, en un momento dado se estableció que después de los dos años de prisión preventiva la persona debería ser puesta en libertad. Esto generó un inconveniente enorme porque se calculó, en su momento, que con una disposición así más de diez mil personas encarceladas por toda clase de delitos graves recuperarían automáticamente su libertad”.

“Por tanto, y antes de la vigencia de aquella norma, se la modificó. Luego se estableció que, transcurridos los dos años de prisión preventiva, el plazo que la excediera se computaría como dos por uno, contrariando lo normado por el artículo 24 del Código Penal, que establece en tal sentido que la prisión preventiva se computa, por dos días de preventiva, uno de reclusión; y uno a uno, cuando la pena es de prisión”, mencionó Caputo Tártara.

Con respecto a los fundamentos de su postura, el magistrado fue tajante en cuanto a la aplicación de este beneficio: “En mi caso, no lo apliqué nunca siendo juez de primera instancia con competencia en lo criminal y correccional. Tampoco lo hice integrando el tribunal en lo criminal, porque era y es inconstitucional. Este país, aunque a veces no lo recordamos con mucha precisión, es una confederación de estados provinciales que, en un momento determinado decidieron unirse para formar una República. Delegaron determinados poderes, pero otros los reservaron”.

“Los poderes delegados son, en lo jurídico, el dictado del Código Civil y Comercial, Código Penal y la Ley de Aduanas, entre otros, pero las leyes procesales quedaron en la facultad de cada una de las provincias. Sobra expresar que lo inherente a la prisión preventiva es un tema inequívocamente procesal, de manera tal que el Congreso de la Nación hace mal en legislar sobre una materia no delegada por las provincias”, mencionó el juez.

En este punto, recordó: “Cada vez que me tocó fallar dije, para los casos de pedido de aplicación de la ley del dos por uno, que era inconstitucional. Por el artículo 57 (ex 44) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se dispone que toda ley, decretos u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan (…) serán inconstitucionales. Por tanto, no pueden ser aplicados por los jueces. La inconstitucional no implica la derogación de la ley. La inconstitucionalidad lo es solo para el caso en que se dicta y nada más. Caso contrario, resultaría incompatible con el sistema tripartito de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Demasiadas instancias

“El problema de la extensa duración de la prisión preventiva pasa, entre otros aspectos, por la carencia de órganos judiciales en cantidad suficiente y problemas de infraestructura. A eso hay que agregarle la existencia de una excesiva cantidad de instancias que son previstas por las leyes procesales, a raíz de las cuales algunos casos pueden llegar a durar diez años o más. Por tanto, no es por culpa del juez, o el órgano judicial actuante, que se tenga privado de la libertad por tanto tiempo al enjuiciado. Mientras tanto, por imperio del artículo 18 de la Constitución Nacional, hasta tanto el individuo no tenga sentencia firme condenatoria se lo sigue considerando inocente por aplicación del principio de inocencia. Esto genera interpretaciones diversas y problemáticas”, explicó el juez Caputo Tártara.

Para finalizar, el letrado consideró que “si se dieran las condiciones de infraestructura, la cantidad suficiente de órganos jurisdiccionales y menos instancias de recurrencia, sin lugar a dudas los procesos durarían muchísimo menos, confiriendo al procesado un tiempo razonable, tal como lo exige la Constitución, Pacto de Costa Rica mediante, para tener sentencia firme. Así no estaríamos hablando de todos estos problemas que genera la duración de la prisión preventiva”.

La pena al cura abusador, bajo la lupa

“Aplicar la ley del dos por uno para el caso del todavía cura (Julio César) Grassi, o de quien fuere, desde mi punto de vista es imposible. Por eso la condena debería permanecer con la misma vigencia que tuvo siempre, sin menguar plazo alguno”.