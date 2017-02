La luz no vuelve… los vecinos se encienden















Tras cumplirse el plazo de 48 horas que pidió Edelap para restablecer el servicio, gran parte de la ciudad aún permanecía apagada. Ante la falta de respuestas, los vecinos organizaron decenas de cortes en puntos neurálgicos de la región. Crece la presión para que avance la rescisión del contrato

Mientras desde distintos sectores políticos y judiciales le exigen a la empresa Edelap que dé explicaciones e, incluso, piden la rescisión del contrato, ayer miles de vecinos cumplieron más de 50 horas sin luz. Por ello se registró una ola de cortes de calles en puntos neurálgicos de la región. Los reclamos se sucedieron, desde la mañana, en barrio Santa Ana, de 159 y 520, Ruta 11 y 96, en la frontera entre El Carmen y La Plata; en Ortiz de Rosas y Almafuerte, barrio Campamento (localidad de Ensenada) y en 25 y 524. Por la tarde, se sumaron cortes en 7 y 89, 118 y 36, 118 y 90, 122 y 72, 520 y 131, y en 44 y 147.

En el puente de ingreso a Ensenada, vecinos de la localidad que pertenecen al barrio Campamento bloquearon el tránsito en reclamo por la falta de luz, habiéndose cumplido ya más de dos días desde de la fuerte tormenta ocurrida el domingo por la tarde, que afectó a más de 400 familias de la zona.

“Hace dos días que no tenemos luz. Estamos haciendo un reclamo para que nos restablezcan el servicio lo más rápido que se pueda. Supuestamente lo van a restablecer el sábado y nos parece una situación muy grave, porque muchas familias tenemos chicos y con este calor es imposible seguir adelante”, dijo Laura, una vecina del barrio Campamento.

La misma situación se registró en la intercección de las calles 25 y 524, donde vecinos de la zona, ante la falta de respuestas de la empresa Edelap, decidieron cortar la calle por tiempo indeterminado. Al cierre de esta edición continuaban con su protesta.

“Hace dos días que estamos luchando para que vuelva la luz. Hay gente que está enferma y necesita los nebulizadores. Perdimos un montón de alimentos perecederos, tuvimos que tirar todo”, dijo un vecino que prefirió mantener el anonimato por miedo a que la empresa prestadora de servicio eléctrico tomara medidas contra su persona.

Corte en el acceso a la Autopista

Alrededor de las 19, también protestando por la falta de luz, vecinos cortaron el acceso de la Autopista La Plata-Buenos Aires, en diagonal 74 y 118 (mano a capital). Según explicó la gente de la zona, desde antes de la tormenta que no tienen luz y no recibieron respuestas de la empresa. “Ni siquiera fuimos informados de cuándo va a ser restablecido el servicio” explicó Pablo, uno de los vecinos que participó del reclamo.

A las 21, desde Aubasa, la empresa concesionaria de la autopista, se informó que desde el kilómetro 37 al 47 no había servicio eléctrico y se recomendó precaución a los conductores.

Los “olvidados de Arturo Seguí” se acercaron hasta las oficinas de Edelap

Cansados de esperar las cuadrillas que nunca llegaron, vecinos de Arturo Seguí se reunieron en calle 5 entre diagonal 80 y 48 con una idea fija: cortar el ingreso a las oficinas de Edelap. Antes de que el episodio terminara en un escándalo, autoridades de la empresa los recibieron, pero no pudieron darles ninguna respuesta concreta a este problema que ya lleva tres días.

“Fuimos recibidos por técnicos y burocráticos. Nos dijeron que justo estaban llegando a trabajar a nuestra zona y que debemos esperar entre 48 y 72 horas más. Es una respuesta muy genérica y no nos vamos a conformar con eso. Mañana, si hace falta, volveremos con más vecinos. Desde que sucedió el temporal no vimos ninguna camioneta ni media cuadrilla de Edelap” dijo Sergio Firmenich, de 141 y 409.

La voz de los vecinos

Sandra, de barrio Campamento

“No hemos tenido ninguna respuesta de Edelap y se nos pudren las cosas en la heladera. Hay criaturas, gente grande con problemas. Vamos a seguir el corte hasta obtener una respuesta”.

Elsa, del barrio San Carlos

“Tengo 79 años y desde el domingo que estoy sin luz. En Edelap me dijeron que tenía que esperar hasta ayer, pero ahora dijeron que son 48 horas más. No sé qué voy a hacer. De noche prendo velas, es horrible, me da mucho miedo. Tuve que tirar la carne y toda la comida que tenía en la heladera. Yo lo único que quiero es que vuelva la luz. Es mucho gasto comprar lo del día, encima lo que sobra lo tenés que tirar”.

Juan Pablo di Giorgio, de Arturo Seguí

“Estamos sin ninguna información ni respuesta, nada. Seguimos a la espera de que nos restituyan la luz. Necesitamos energía para reactivar la construcción de techos que se volaron y paredes que se cayeron. Además, seguimos con postes caídos y cables colgando. Tenemos una situación muy crítica. Al no tener luz, tampoco tenemos agua, y mientras tanto nos estamos higienizando en lo de parientes. Hasta caminamos más de quince cuadras para poder tomar los colectivos que no entran al barrio. Necesitamos respuestas de Edelap, porque así no se puede vivir”.