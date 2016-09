“La muerte fue sinónimo de la política ferroviaria K”

Así afirmó al diario Hoy María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, muerto en la tragedia de Once en febrero de 2012. Alabó la medida judicial de elevar a juicio oral a Julio de Vido y subrayó que el futuro del exministro de Planificación “es tras las rejas”

Por años, la idiosincrasia del kirchnerismo llevó a que se manejaran a su antojo los diversos órdenes de la política nacional. A comienzos de semana, el juez federal Claudio Bonadio decidió elevar a juicio oral la causa que se sigue contra Julio de Vido por administración fraudulenta y estrago culposo a raíz de la tragedia de Once, la cual provocó la muerte de 52 personas, en un paso trascendental para alcanzar Justicia.

El 22 de febrero de 2012 cambió drásticamente la vida de María Luján Rey, luego de que su hijo Lucas, de 20 años y padre de una nena de 4, perdiera la vida en forma trágica. En diálogo con diario Hoy, esta madre coraje critica duramente la política ferroviaria encarada por el kirchnerismo y predice que “el futuro de De Vido es tras las rejas”.

—De Vido va a juicio oral por la tragedia de Once, ¿cree que el exministro terminará pagando sus culpas en la Justicia?

—En principio siento que es un logro de la lucha que llevamos adelante los familiares de las víctimas del accidente de Once. Nosotros entendimos que en el primer juicio por la tragedia de Once, De Vido era el gran ausente. Ahora en cambio vemos que el futuro de De Vido es tras las rejas, ya que la Justicia tiene pruebas suficientes para condenarlo.

—¿Qué sienten ustedes cuando escuchan a De Vido deslindarse responsabilidades por el accidente?

—El ministro cada vez que se presentó a indagatoria lo que ha dicho es que él no entiende por qué se lo acusa de las cosas que eran propiedad de Jaime y Schiavi, mintiendo solapadamente. Él fue el máximo responsable de la política ferroviaria nacional y del destino que se les daba a los subsidios a empresarios amigos que no llegaban nunca a los usuarios.

—¿Ese desvío de dinero contó con la complicidad de funcionarios nacionales?

—Todo este accionar sin dudas contó con la complicidad de funcionarios nacionales que actuaron en forma conjunta con los hermanos Cirigliano que eran los dueños de TBA, actuando más como socios de una empresa privada que como parte de un Estado que debía controlar y revisar que se prestara un servicio público acorde a las necesidades de la población. Jaime y Schiavi fueron la imagen latente de esa situación.

—¿Cómo califica a la política ferroviaria que llevó adelante el kirchnerismo en sus 12 años en el poder?

—La muerte fue sinónimo de la política ferroviaria del kirchnerismo, y el accidente donde murieron mi hijo y otras 51 personas es la imagen cabal de la corrupción oficial. El kirchnerismo no tuvo ninguna política ferroviaria para presentar a la sociedad, no hicieron absolutamente nada. Fue una manera más de entregar caja y dinero a los empresarios amigos, recibir retornos y nada más, no hubo ninguna política ferroviaria.

—¿De dónde saca fuerza una madre cuando pierde un hijo de manera tan trágica para seguir adelante una lucha por justicia, que es lo que están llevando adelante las víctimas por la tragedia de Once?

—La verdad es que la fuerza la saco todos los días de honrar la vida de mi hijo, de asegurarme que mi hija y mi nieta vivan en un país mejor, donde cada uno de los corruptos estén tras las rejas y no tras un escritorio ocupando un lugar decisivo de poder. Creo que entendiendo que a mi hijo nadie me lo devuelve, voy a luchar para que nadie viva ni pase por el lugar que tuvimos que transitar los familiares de las víctimas de la tragedia de Once.

Un accidente evitable

Lo sucedido en la calurosa mañana de febrero de 2012, que le costó la vida a 52 personas, fue una tragedia evitable que se venía advirtiendo por mucho tiempo por parte de los organismos de contralor.

Un informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) decía que era posible que sucediera lo que sucedió si no se hacían las obras necesarias, pero el kirchnerismo no escuchó. “Cristina Kirchner desoyó las advertencias de la AGN, la de los trabajadores ferroviarios que alertaban de la situación y las denuncias de los usuarios; dejaron que los empresarios a cargo del servicio desviaran los fondos que debían ser destinados al mantenimiento de los trenes para obras concretas, para cosas que nada tenían que ver con el servicio que prestaban”, le dijo a diario Hoy María Luján Rey.

Para la mamá de Lucas Menghini, “los Kirchner dejaron que se fuera deteriorando en forma terminal el servicio y el estado de las vías, del material rodante, convirtiendo al servicio del transporte público en una trampa mortal. Ellos sabían que en cualquier momento podía suceder algo y no hicieron nada, la imagen total de la desidia”.

Dirigentes kirchneristas, en una frase

Cristina Kirchner“Nunca quiso recibir a los familiares y llevó adelante una falsa revolución ferroviaria”

Claudio Cirigliano “Se robó todos los subsidios enviados por Nación para comprar empresas con el dinero de todos los argentinos”

Ricardo Jaime“La imagen de la corrupción. Uno de los responsables del destartalado sistema ferroviario”

Juan Pablo Schiavi “Hizo un maquillaje que no mejoró la seguridad del servicio, que quedó en la nada”