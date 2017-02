La oficina anti corrupción solicitó el juicio oral para la Causa Báez

La Oficina Anticorrupción (OA), como querellante, solicitó la elevación a juicio oral de la causa “Baez Lázaro Antonio y otros s/ encubrimiento y asociación ilícita”, que investiga al empresario Lázaro Báez y otros imputados por la presunta salida del país de dinero no declarado y su reingreso al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen en actividades delictivas relacionadas con concesiones de obra pública al grupo empresario de Báez (Grupo Austral, encabezado por Austral Construcciones S.A.) y en su vínculo personal y comercial con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

En esta causa se encuentran imputados: Lázaro Báez, Martín Báez, Claudio Bustos, Jorge Chueco, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, César Fernández, Julio Mendoza, Carlos Molinari, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, Fabián Rossi y Walter Zanzot.

En su escrito al juez Sebastián Casanello, la OA sostuvo que deben investigarse conjuntamente y no de forma aislada los hechos que se mencionan a continuación:

a) La adquisición de bienes -entre ellos un automotor BMW y una Ferrari- por parte de Leonardo Fariña, con el fin de convertir fondos no declarados en bienes regularizados; b) La adquisición de bienes -entre ellos un Porsche 011 Targa y una Ferrari- y la simulación del pago de una comisión inmobiliaria que no se ejecutó por parte de Federico Elaskar, con el mismo fin; c) el ingreso de U$$ 5,1 millones en efectivo a la financiera SGI Argentina -de lo que existen registros fílmicos en los que se visualiza a Martín Báez, César Fernández, Zanot, Rossi, Daniel Pérez Gadín y Sebastián Pérez Gadín- para integrarlo a un circuito preexistente que evite conocer su origen y permita incorporarlos al mercado formal; y d) la puesta en el mercado formal de U$$ 32,8 millones que habían sido girados al exterior y que fueron reintegrados entre diciembre de 2012 y abril de 2013 a través de la adquisición de bonos de deuda de la República Argentina -operación realizada en la Confederación Suiza-, que fueron enviados a una cuenta de la sociedad Helvetic Service Group, que además era propietaria de SGI Argentina.

La Oficina Anticorrupción advirtió que Fariña y Elaskar “no actuaron en solitario sino como miembros de una asociación o banda” de la que formaban parte Báez y el resto de los imputados. “Actuaron organizadamente entre ellos y con personas que aún no han arribado a esta etapa procesal”, afirma el escrito. De esta forma, la OA enfatizó que los episodios que los involucran no deben considerarse como “hechos aislados” sino que “los acusados han convertido, transferido y administrado una gran cantidad de bienes y dinero en efectivo que sólo puede justificarse merced a su vinculación con diversos delitos precedentes, de entre los que sobresale la sustracción de fondos originalmente destinados a la obra pública, a través de Austral Construcciones S.A. y otras empresas del Grupo Báez y la evasión mediante la simulación de crédito fiscal con facturas apócrifas”.

En este marco, la OA consideró que los sucesos que involucran a los imputados se encuadran en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por tratarse de un grupo organizado a ese fin, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral.