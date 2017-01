La opinión de los referentes políticos











Distintos dirigentes de la región consultados por diario Hoy manifestaron su postura frente a la salida de Alfredo Luchessi de la Secretaría de Salud local y opinaron sobre los futuros cambios en el gabinete del intendente Julio Garro

“Lo de Luchessi es una pérdida, era de los pocos que sabían lo que hacían”

Gonzalo Atanasof Dirigente peronista

“Lamento profundamente la salida de Luchessi porque me parece que es lo mejor que tenía el gabinete de Garro. Lo que todavía estamos esperando es el SAME que anunció el intendente. Me parece que esto debe tener que ver con esa decisión, que fue una promesa de campaña presentada con bombos y platillos y se está haciendo esperar, claramente.

Lo de Luchessi me parece que es una pérdida, no creo que se trate de algo bueno. Es una persona con experiencia, con trayectoria, que conocía su función. No conozco los motivos que llevaron tomar esa decisión, si fue del intendente o del secretario de Salud, pero sí doy fe que era uno de los pocos del Gabinete que sabía lo que hacía y hacia dónde iba.

Lo que advierten los cambios es una sociedad política con un sector del radicalismo. Ese sector está pidiendo cargos, lugares y Garro está cediendo ante esa presión. Pero el punto importante es el de Luchessi, que a mí me parece una pérdida.

Por otro lado, este es un gobierno municipal que nos tiene acostumbrados a estos vaivenes. No olvidemos que ya han cambiado a más de 20 funcionarios desde su asunción.

Acá lo importante es que el gobierno funcione y le vaya bien, más allá de los nombres. Lógicamente, se hace difícil establecer una política definida a largo plazo con tantos cimbronazos permanentemente. Es muy difícil sostener las políticas desde las diferentes áreas, con tantos movimientos y algunos que no se entiende hacia dónde van”.

“Los presupuestos de Salud y Desarrollo Social están subejecutados”

Claudio Pérez Irigoyen Exprecandidato a intendente por Cambiemos

“En esa área es clave que quien vaya tenga conocimiento. Yo presenté diez puntos de los temas de Salud y Desarrollo Social que deberían coordinarse, cambiar el modelo del gasto, porque es un gasto muy importante el que puede hacer la Municipalidad, que lo tiene subejecutado: 280 millones en Salud y 80 millones en Desarrollo Social están subejecutados. En realidad tiene que haber un gabinete social integrado, porque en los barrios hay muchas problemáticas y son una prioridad absoluta. Yo no sé qué es lo que está pensando Garro porque no tengo trato con él desde hace bastante tiempo. No vamos a proponer nada porque no estuvieron de acuerdo con los puntos que yo presenté. Tampoco vamos a ofrecer ningún nombre nosotros. No queremos ningún cargo, sino que el gobierno mejore. No es momento de pedir espacios sino de que la gestión sea la correcta y además nadie habló conmigo desde la Comuna, no han tenido contacto”.

“Es hora de que Garro empiece a mostrar gestión”

Gastón Crespo Concejal por el GEN

“Me parece que tiene que ver con lo que vienen diciendo los dirigentes del oficialismo: un reacomodamiento político de la gestión, vinculado a la relación del intendente con el radicalismo. Ojalá que el cambio sea para mejorar la gestión, sobre todo en los centros de salud, porque sigue habiendo reclamos de los vecinos por la falta de insumos y de profesionales, por el estado edilicio de los centros y porque no hay campañas fuertes en lo que tiene que ver con la concientización de la salud. Pero lo vemos como un reacomodamiento político, no tanto desde la gestión del área. Lo actual creemos que deja mucho que desear. A nosotros nos llegan denuncias de los vecinos por el estado de abandono de la ciudad. Mucha gente no ve el accionar del Municipio.

Ojalá que estas modificaciones de personas vayan acompañadas con un cambio de impronta en la gestión y se empiecen a ver en la ciudad mejoras en las distintas áreas que se van a cambiar. Que empiece a haber inversión pública y gestión. Lo que le falta a esta administración es volcar en la ciudad los recursos que están en el Presupuesto municipal. Uno ve cómo está el espacio público con el tema de la recolección de residuos. Más allá de que el intendente Garro agarró una ciudad con muchos años sin inversión, me parece que es hora de que empiece a mostrar gestión”.

“Tiene que ver con acuerdos políticos, no con calidad de gestión”

Juan Pablo Allan Senador provincial por Cambiemos

“Esto tiene que ver con charlas con el radicalismo. Son espacios que se darían a la UCR y no sería tanto por una cuestión de calidad de administración. Creo que Luchessi ha hecho una buena gestión, pero me parece que hay un tema de insertar al radicalismo. Pienso que a partir de la elección de Claudio Frangul y su cargo como nuevo presidente de la UCR se unificó la posición del partido frente a la gestión de Cambiemos en La Plata, y Garro, a partir de eso, les ofrece cargos en el gobierno, dentro de los cuales está Salud. No creo que tenga que ver con los resultados de la gestión de Luchessi en el área. Me parece que no está vinculado con eso sino con acuerdos políticos. Los nombres que puedan llegar a sugerir desde la UCR tienen que ser valiosos”.

“Nos preocupa la enorme improvisación de este gobierno”

Florencia Saintout Concejal del FpV

“El intendente puede plantear los cambios que crea necesarios, aunque no podemos dejar de señalar nuestra preocupación ante la enorme improvisación de este gobierno. No solo no ha podido resolver las cuestiones básicas que hacen a la vida cotidiana de los vecinos -como el transporte, la recolección de residuos, los baches, las luminarias, entre tantas otras cosas-, sino que su incapacidad se plasma también en las renuncias permanentes de sus funcionarios. Prometieron el mejor equipo de los últimos 50 años, pero en apenas doce meses el gobierno de Garro ya ha cambiado más de 20 funcionarios por distintas razones que incluyen causas judiciales, denuncias de vecinos y mal desempeño de las funciones públicas, entre otras”.