La cocina política // Elecciones 2017

La pelea entre Stolbizer y Amalia Granata

La interna del frente 1País, que integra el GEN y el Frente Renovador, llegó a la TV. Y el escenario elegido fue el programa de Mirtha Legrand. Allí, el último sábado, se registró un cruce entre la exmodelo y actual candidata a diputada, Amalia Granata, y Margarita Stolbizer, que fue subiendo de tono.

Las dos postulantes del frente 1País, una en Santa Fe y la otra en Buenos Aires, terminaron discutiendo entre ellas. Fue cuando Granata, luego de criticar a los “políticos que lo único que saben es vivir del Estado”, preguntó: “¿Por qué nadie saca una ley para sacar los fueros?”.

Allí, Stolbizer respondió rápidamente: “No hay fueros, eso es una idea equivocada. En el año 2000 se sancionó una ley (de la que Elisa Carrió fue una de las promotoras) para eliminar los fueros y los privilegios. El único privilegio que tenemos, y que es bueno que lo tengamos, es la inmunidad de opinión: no nos pueden perseguir por nuestras opiniones”. La respuesta de la bonaerense es incorrecta: aquella ley del año 2000, más precisamente la Ley 25.320, limitó los fueros pero no los eliminó. De hecho, los diputados no pueden ser arrestados ni allanados, y hoy mismo se debate en el Congreso una reforma sobre esa norma.

Problemas al interior del frente 1País en la Sexta



La Sexta Sección Electoral parece ser un fuerte nido de problemas políticos para el armado electoral conjunto que llevan adelante el Frente Renovador y el GEN de cara a las PASO del 13 de agosto en el denominado frente 1País.

De acuerdo a los trascendidos que circulan en el sur provincial, uno de los grandes derrotados por el cierre de listas, el senador nacional Jaime Linares, habría planteado su enojo por la no inclusión de su hermana, la exdiputada Virginia Linares como cabeza de lista seccional. El legislador le habría reflejado su disconformidad a Margarita Stolbizer, a tal punto que no tendría pensado participar en ningún momento de la campaña y no recorrería con los candidatos del espacio las calles de Bahía Blanca, ciudad a la que supo gobernar durante 12 años consecutivos.

Otro motivo de enojo de los margaritos es el poco espacio dado en la lista, que está liderada por el tresarroyense Pablo Garate que busca renovar su lugar en la Cámara baja provincial, seguido por la hija del diputado nacional bahiense Gustavo Bevilacqua, y recién en tercer lugar aparece el GEN con el actual legislador provincial y exintendente de Saavedra, Rubén Grenada. De esta manera, tanto Linares como la mayor parte del espacio fundado por Stolbizer comienzan a alejarse de la alianza que los une con Sergio Massa, complicándose el panorama para el espacio de cara al corto y mediano plazo.