Elecciones 2017

La Plata: Taiana acompañó un acto de los candidatos de Unidad Ciudadana















El precandidato a senador nacional y compañero de fórmula en la boleta de Cristina Kirchner, Jorge Taiana, participó este mediodía de un acto en respaldo a los precandidatos de ese espacio en nuestra ciudad.

El evento se llevó a cabo en el centro cultural de calle 54 entre 10 y 11 con la presencia de los precandidatos a diputados provinciales Florencia Saintout, Susana Mariño y los precandidatos a concejales del frente electoral.

Antes de este acto, el precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, visitó el Hogar del Padre Cajade y recorrió la zona comercial de calle 12.

Florencia Saintout fue una de los oradores del evento y remarcó que "ellos (Cambiemos) creían que a esta altura de las circunstancias no íbamos a estar más. Tantos golpes nos han dado y con tanta firmeza nos hemos levantado"

Y agregó: "No deja de estremecernos lo que pasa. "Este domingo es importante que estén hasta último momento contando los votos (a la militancia)".

Luego, Jorge Taiana tomó la palabra y dijo que "ellos necesitan el triunfo porque saben que han falseado la campaña del voto. Quieren ir contra la defensa de los trabajadores, la estructura gremial, la primavera Zion de las jubilaciones".

"Dicen que las cosas no están bien pero van a mejorar. Y las cosas no van a mejorar. Porque este es un modelo que no contempla el desarrollo basado en el desarrollo nacional, en el consumo interno.

"Ahora dicen que no llegan las inversiones por Cristina, porque puede ser que gane. ¿Cómo van a venir las inversiones en un país donde los que piden que vengan guardan la plata afuera?", afirmó.