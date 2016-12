El escándalo del dinero negro en la Departamental La Plata

La prisión domiciliaria, el recurso de los policías implicados en la causa de los sobres

Los nueve ex comisarios implicados en el escándalo de los 36 sobres, hallados con 153.700 pesos en la sede de la Jefatura Departamental de La Plata el 1º de abril último, apuestan a la prisión domiciliaria como uno de los últimos recursos.

La semana pasada, la jueza de Garantías Marcela Garmendia les dictó la prisión preventiva a los cuatro ex jefes departamentales: Darío Camerini, Rodolfo Carballo, Ariel Huck y Walter Skramowskyj están imputados por haber recibido presuntamente dineo de forma ilegal, al igual que a los ex comisarios: Raúl Frare, Federico Jurado, Julio Sáenz, Sebastián Velázquez y Sebastián Cuenca.

Según pudo saber Hoy, además de Cuenca, también los abogados que representan a los ex jefes departamentales solicitaron la prisión domiciliaria para sus defendidos, días después de que se concretaran las detenciones. Luego, la magistrada ordenó que se les realicen pericias psicólogas y ambientales, para lo cual ya tienen asignados turnos.

Por otra parte, los abogados Christian Romano y Oscar Salas aún no apelaron la preventiva, porque todavía no les llegó la notificación. No descartan que lo realicen durante las próximas semanas. En tanto, los defensores de los 9 imputados esperan que se resuelva la apelación de la negativa de la excarcelación.