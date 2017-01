“La problemática de los menores no está abordada en su totalidad”

Así lo señaló Gustavo Spacarotel, juez de la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo bonaerense, en diálogo con diario Hoy. El magistrado se refirió a los temas que hoy forman parte de la opinión pública, como la baja en la edad de imputabilidad, las modificaciones en la política migratoria y la liberación de los comisarios de la causa de los sobres

El comienzo del año en el ámbito de la Justicia se ve atravesado por temas controvertidos que hoy forman parte del debate de la ciudadanía. Para abordar cada uno de ellos, este diario recurrió a la palabra del camarista Gustavo Spacarotel, quien en el comienzo de la charla planteó la necesidad de un abordaje integral sobre la problemática de los delitos cometidos por menores.

“Este tema está vinculado con tratados y convenciones internacionales, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, que de lo que habla es de hacer un abordaje integral de la problemática del menor y que ese sistema no debe basarse solo en cuestiones restrictivas de la libertad o punitivas. A los menores de edad necesitamos forzosamente restablecerlos y coadyuvar en el proceso formativo de integración:

familiar, educativa, laboral, sociocultural y económica. Esa política hoy no está implementada, el abordaje integral del problema de menores. Entonces, si solamente vamos a decir que se baja la edad de los 16 a los 14 años y se los va a mandar a los institutos actuales de menores, el problema no se va a poder solucionar. Antes que solucionarse vamos a tener problemas a nivel supranacional”, comenzó el juez.

—¿Cómo observa el debate que se impulsó desde el Gobierno nacional para encontrar una respuesta a esta problemática?

—Actualmente la problemática no está abordada en su totalidad, se está tratando de manera incompleta. La problemática me parece que el Gobierno va a analizarla en varias comisiones, si esto lo aborda en forma integral, hay que modificar todo el sistema, lo que implica que se modifique un texto legal, que se modifiquen la pautas penitenciarias actuales. Porque actualmente no tenemos establecimientos para contener a los menores en esta situación con un tratamiento adecuado a los pactos internacionales. La fijación de una regla muy temprana debe ir acompañada fundamentalmente de un enfoque psicológico que nos hable de la madurez mental, emocional, intelectual y cultural. El abordaje de bajar la edad simplemente, no soluciona el problema. Hoy el 5% de los menores cometen delitos graves.

Cambios en la política migratoria

En la mañana de ayer se conoció que, por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Presidente Mauricio Macri introdujo modificaciones en la política vinculada al ingreso y egreso de los extranjeros a nuestro país.

En este sentido, Spacarotel señaló que “el DNU del Presidente lo que propone es agilizar los trámites para definir la expulsión de personas con antecedentes penales. Es decir, que se trata de abreviar el trámite sumarial, que llevaba muchos años. Por lo tanto, no hay un cambio sustancial ni hay un cambio de política migratoria”.

Además detalló que “hoy la Dirección Nacional de Migraciones no tenía información de los jueces, la va a tener a partir de este momento y cuál es la cantidad extranjeros que cometen crímenes. Este desorden va a ser de alguna manera mitigado, y también los trámites para la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el territorio nacional”.

“La agilización del trámite la veo beneficiosa, necesaria y, en principio, no tiene reproches de inconstitucionalidad”, manifestó.

Corrupción policial y limitación de apelaciones

Al ser consultado respecto al proceso judicial que determinó la liberación de los comisarios que estaban detenidos dentro de lo que se conoce como la causa de los sobres, Gustavo Spacarotel explicó que “en el sistema penal bonaerense, tenemos lo que se denomina Cámara de Casación, que es un garante de la legalidad de los procesos. En el caso de estos agentes del Ministerio de Seguridad se les dictó una prisión preventiva en virtud de una serie de delitos, entre ellos el delito de asociación ilícita, que no es excarcelable. Pero en el medio de esa decisión, tomada por la Dra. Marcela Garmendia, muchas de esa imputaciones, menos la de asociación ilícita, habían caído, razón por la cual prosperó el recurso de Casación y dispuso la libertad en el proceso. A prima facie esto generó un escándalo, porque al estar los policías en libertad uno podría presumir que pueden llegar a interrumpir o no la investigación o entorpecer la búsqueda de la verdad, que es una de las condiciones para no otorgar la libertad. Sin embargo, si hay vicios de nulidad, que en este caso advirtió la Cámara de Casación, desde esos vicios de nulidad la libertad debe ser inmediata. Y esto le cabe a policías, a delincuentes y a cualquier persona que cometa un delito”.

—¿Cómo ve el proyecto que pretende impulsar el gobierno bonaerense tendiente a limitar la cantidad de apelaciones?

—El proyecto del Ejecutivo me parece que va de la mano de la necesidad de que las detenciones tengan un plazo razonable y que en ningún caso supere los dos años. Tenemos prisiones preventivas que se extienden durante mucho más tiempo. Yo creo que todo lo que sea acelerar y limitar los plazos de decisión y obtener sentencia firme es positivo. Me parece que el proyecto del Ministerio de Justicia en ese punto es loable.

—¿Estos cambios pueden contribuir a combatir la corrupción y el narcotráfico?

—Lo que hay que agregar a esto, que todavía no está, me parece que desde la procuración se va a tener que crear una fiscalía anticorrupción, esto es lo que yo humildemente propicio. Porque no obstante que hay fiscalías de delitos complejos, hay aparte de la consagración y de la tipificación de las diversas formas de corrupción, la investigación requiere también de cuerpos idóneos y de una estructura importante que hoy la Provincia todavía no tiene. Me parece que hay que hacer una modificación muy importante del ministerio público, tengo entendido que el Dr. Julio Conte Grand está encargado de eso, para tener fiscalías anticorrupción. Y una vez que existan esas fiscalías, en estos casos hay que ser muy severos con el tratamiento de la excarcelaciones respecto de estos delitos.