La realidad de las obras hidráulicas en la región

A pesar de que el intendente Julio Garro afirma que los trabajos en el Gran La Plata han avanzado más de un 70%, el estado real de los mismos es completamente diferente al discurso oficial. Un estudio dejó al descubierto que en el arroyo El Gato se ejecutó solo un 7% de lo planificado

A poco más de cuatro años de la trágica inundación ocurrida el 2 de abril de 2013 en nuestra ciudad, el Plan de Obras Hidráulicas ejecutado por el gobierno local sigue casi paralizado. Las palabras del intendente Julio Garro, afirmando que “las obras están en un 70% en ejecución, y en el arroyo El Gato en un 90%”, chocan con la realidad cuando se analiza el avance real de las mismas.

Un estudio efectuado por el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco, de reconocida trayectoria en la región, desmiente categóricamente al jefe comunal. Al revés del discurso oficial, las obras se encuentran en muchos casos paralizadas, estando a la cabeza de esta inacción las del arroyo El Gato, que apenas han avanzado un 7%. De este modo, se evidencia la lentitud del progreso en la ejecución de las etapas III, IV y V, que se desarrollan entre el puente del ferrocarril, ubicado a la altura de calle 1 y 514, y el Camino Centenario.

En su trabajo, el profesional sostiene que las obras en el popular arroyo local “se encuentran muy atrasadas”, y que dicho retraso se debe a que aún no se ha podido reubicar a un importante grupo de vecinos que viven a la vera del mismo, lo cual, a su vez, no se pudo hacer por no haberse culminado la construcción de las viviendas definitivas para dichas familias.

“Mientras la construcción de viviendas no finalice, la ejecución de estas etapas no podrá avanzar normalmente. En este sentido, tengamos presente que el promedio de estas tres etapas arroja aproximadamente un 7% de ejecución. La fecha de culminación de dichas fases podrá darse, como mínimo, en el segundo semestre de 2018”, remarca Velazco, echando por tierra las ilusiones del Ejecutivo local de que las mismas concluyan a fines de este año.

En la mira

Otras obras hidráulicas que rompen con el esquema anunciado por Garro son las de los conductos derivadores de las avenidas 31 y 143, las cuales, al igual que ocurre con respecto al arroyo El Gato, vienen muy atrasadas y sin vistas de finalización en el corto plazo.

Según el estudio realizado por el profesional, el conducto derivador de avenida 31, que tiene una longitud total aproximada de 5.500 metros, lleva ejecutados en la actualidad alrededor de unos 2.000 metros, es decir, un 36%. Contrariamente a lo enunciado por el oficialismo, a este ritmo la obra no concluiría en agosto, como estipula el pliego original, sino que podría llegar a terminarse entre marzo y mayo del año que viene.

Por su parte, el conducto derivador de la avenida 143, cuya conclusión estaba planteada en el pliego inicial para septiembre, se espera que recién pueda ser finalizado entre marzo y abril de 2018. Actualmente, de los 5.688 metros de longitud de la obra, se llevan ejecutados unos 3.500 metros, es decir, un 61% del total de la obra, cifra mucho menor que la esbozada por el Ejecutivo platense.

Preocupante panorama a futuro

En el estudio efectuado por el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco al que tuvo acceso este medio, se explica que la situación que atraviesa hoy la ciudad de La Plata, en cuanto al desarrollo de las obras hidráulicas, es “sumamente crítica”. Se indica también que, al revés de lo que dicen las autoridades locales respecto al tema, “no hay por el momento un panorama alentador de que esto vaya a mejorar en el corto plazo”.

Los trabajos, por su calidad, envergadura y tiempo de duración, terminan siendo insuficientes para la ciudad y, contrariamente a lo anunciado por el intendente Julio Garro, en caso de suceder un fenómeno climático parecido al de 2013, La Plata atravesaría las mismas penurias que vivió hace cuatro años sin que cambie prácticamente nada.