La UIA advirtió que “no hay generación de empleo”

El titular de la entidad aseguró que “hay sectores que están luchando”. Asimismo, cifras oficiales del Indec ratifican sus dichos, estableciendo que en el primer trimestre la creación de puestos de trabajo fue casi nula

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, advirtió ayer que en el sector fabril “no hay generación de empleo” y descartó que haya “grandes cambios” en la política económica del Gobierno nacional. “Hay sectores que repuntaron, pero otros siguen lu­chando, por ejemplo la industria del juguete. Las tres cuotas van a ayudar mucho. La industria de la madera y la del calzado están esforzándose para volver a la producción que tenían unos años atrás”, explicó el director de la entidad.

“Por cómo están el consumo y la producción, vemos que no se ha creado nuevo empleo. Ya no hay suspensiones o vacaciones forzadas, pero no hay creación de empleo.

Hay muchas empresas que están haciendo horas extras pero no están tomando gente. Hay que ver si esto va a seguir así”, aseguró respecto del nivel de actividad de la economía.

Asimismo, Acevedo consideró además que “el Gobierno no va a hacer grandes cambios, solo retoques” en la política económica. Con respecto a las importaciones, que han aumentado drásticamente, el presidente de la UIA afirmó que el problema es “un entramado de empresas e industrias que se van a resentir mucho” con la apertura comercial. En consecuencia, sostuvo que “cuando una empresa cierra cuesta mucho más abrirla y a esa empresa hay que cuidarla”.

Confirmación oficial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la generación de empleo está estancada. Al respecto, en el informe técnico dado a conocer el pasado martes estableció que “los puestos de trabajo totales dan cuenta de un crecimiento del 0,3% en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo período del año anterior, debido a un crecimiento de los puestos de trabajo asalariado del 0,1% y de los puestos de trabajo no asalariado del 1,0%”.

En dicho estudio, titulado Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra, se expresa que la cantidad de puestos de trabajo fue de 19.846.000 en los primeros tres meses del año, lo que comparado con el primer trimestre de 2016 no es significativo, sino que, por el contrario, la creación de empleo se mantiene paralizada.

En este sentido, el Indec también informó que, del total de puestos de trabajo, los asalariados alcanzan un total de 15.053 puestos, y los no asalariados, 4.793. Además, los empleos asalariados se distribuyen en 10.565 registrados y 4.488 no registrados. El estudio en cuestión se realizó también con datos sobre empleo registrado, tanto público como privado, con resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).