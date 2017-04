La UIF pidió la indagatoria de Cristina Fernández por asociación ilícita

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita en la causa por lavado de dinero, por la cual está preso el empresario santacruceño Lázaro Báez.

Fuentes judiciales aseguraron que también solicitaron la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex funcionario de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y del ex director de Vialidad Nacional Néstor Periotti, entre otros.

Los pedidos fueron realizados al considerarlos presuntos integrantes de una "asociación ilícita a cometer una pluralidad de delitos”, y fue hecho ante el juez federal Sebastián Casanello, quien está a cargo de la causa contra Báez, sus hijos y allegados por presunto lavado de dinero.

Se trata de las mismas personas procesadas por el juez federal Julián Ercolini en la causa por las irregularidades en la concesión de obra pública vial a Báez durante los 12 años de kirchnerismo.

