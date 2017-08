Las PASO definen el futuro del dólar

Distintos analistas aseguraron que el resultado de las PASO del domingo próximo influenciará en la cotización del dólar, ya que un desenlace favorable al oficialismo mantendrá estable la verde divisa, en cambio un resultado adverso determinará una presión compradora sobre la misma. En este marco, diversos especialistas en economía advirtieron acerca de la presión existente sobre la moneda extranjera, que podría ser aún mayor dependiendo del resultado de las elecciones Primarias y con la venta de millones de Lebac, que podrían pasarse a dólares.

El titular de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, recordó que el lunes el BCRA intervino por tercera vez ante la disparada del dólar y consideró que “hay una presión compradora importante” respecto de la divisa norteamericana, y que las PASO influirán en su futuro. Por su parte, Luis Dubinsky, socio de la consultora financiera First, aseguró que “el dólar se mueve a medida que va a haber inflación. Hasta que no se pueda dominar la inflación, el dólar seguirá moviéndose” y que el BCRA controla la moneda extranjera “a través de intervenciones, dejándolo flotar al límite. Más que el tipo de cambio, me preocupan las tasas”. Sin embargo, para el especialista, tras los comicios “no va a haber grandes cambios ni grandes sorpresas”.

Federico Semeniuk, de la consultora Ecolatina, sostuvo a su vez que “el BCRA vende reservas para frenar la escalada del dólar. Las nuevas intervenciones estarán sujetas al resultado de las PASO. Si es desfavorable para el Gobierno, el BCRA interviene. Si es favorable para el oficialismo, la divisa se mantendrá relativamente calma hasta octubre”.

“A mitad de la semana que viene vencen $ 540.000 millones en Lebac. Si el resultado no es favorable, si la gente no renueva, podría dirigir esa inversión a la compra del dólar y pondría presión sobre la cotización”, explicó Semeniuk, por lo que en ese caso los responsables de la entidad financiera argentina deberán “recurrir a las reservas o subir las tasas” para frenar la suba de la moneda.