“Las políticas del Gobierno nacional están destrozando el comercio en La Plata”

En diálogo con diario Hoy, Gonzalo Atanasof reveló que en los últimos tres meses cerraron más de 90 comercios en la ciudad y señaló la necesidad de “ponerle freno al ajuste” que propone Macri

En el contexto de una coyuntura económica que no para de arrojar datos negativos, caracterizada por la caída de los niveles de consumo, el exadministrador de Aubasa se refirió a la preocupante situación que atraviesan los comerciantes platenses.

En diálogo con este medio, el dirigente peronista relató: “Venimos trabajando mucho en la ciudad de La Plata con este tema, que nos inquieta mucho y nos ocupa, fundamentalmente a partir del informe que hizo la CAME sobre el cierre de 7.000 comercios a nivel nacional en el segundo semestre de 2016. Nuestra intención era ver cómo lo podíamos focalizar en el radio de la ciudad de La Plata, para analizar realmente qué impacto tenían en lo local esos miles de cierres de negocios a nivel nacional. Ahí fue que empezamos una serie de conversaciones con los responsables de los comercios, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio y los consumidores, para tener datos fidedignos, y llegamos a la conclusión de que en los últimos 90 días en la capital provincial han cerrado más de 90 comercios. El impacto de la recesión y de las políticas económicas del Gobierno nacional está destrozando virtualmente el comercio en la ciudad de La Plata”.

—¿De cuántas personas estamos hablando?

—En La Plata hay 25.000 familias que dependen directamente del comercio. Esos son los trabajadores formales. Ni hablar de esos otros 10.000 que, se especula, son informales. La actividad comercial ha bajado las ventas en un 40% con respecto al año anterior. Yo creo que la situación se va a ir profundizando. Va a haber más cierres de locales en la capital de la Provincia de Buenos Aires.

—¿Cómo ves la temporada en la Costa Atlántica?

—Hoy lo que se está viviendo en Mar del Plata es una temporada de diciembre, no es una temporada correspondiente a enero. Ya han cerrado más de seis o siete espectáculos teatrales. Los comerciantes con los que yo tuve la oportunidad de hablar este fin de semana (por el pasado sábado y domingo) que estuve acá, en Mar del Plata, son todo llanto y angustia, porque esta temporada funciona como un termómetro de lo que está pasando en la Argentina: la peor de los últimos 20 años.

“No hay lugar para la avenida del medio que plantea Massa”

Ante la pregunta de este medio sobre la posición de algunos dirigentes peronistas frente a la posibilidad de que Sergio Massa retorne al PJ, Gonzalo Atanasof fue contundente: “Yo lo que creo es que no hay lugar para esa ancha avenida del medio que plantea Massa. O estás con las políticas neoliberales o las enfrentás y las combatís, porque sabés lo que provocan estas medidas en la Argentina.

“Estas posiciones indefinidas a mí me generan cierta desconfianza y me parece que ese sentimiento puede llegar a trasladarse al electorado. Si la gente no percibe claridad en cada uno de sus conceptos, en cada una de las líneas de acción de una expresión política, eso tiende a debilitarse”, aseguró.

“Vamos a ganar en la ciudad”

Al ser consultado sobre su visión del peronismo en la capital provincial de cara a las próximas elecciones legislativas,

Atanasof señaló que el partido “tiene la oportunidad de hacer una gran elección”. “Tengo mucha confianza, ni hablar de que vamos a ganar en la ciudad de La Plata”, afirmó.

Continuando con el análisis, indicó: “Estamos construyendo desde el peronismo la gran oportunidad y la posibilidad de triunfar en La Plata. Ojalá que ese triunfo en la ciudad empiece a irradiar en toda la Provincia de Buenos Aires, porque necesitamos ponerle freno a esta política neoliberal y lograr detener esta segunda etapa del ajuste que quiere llevar adelante el Gobierno de Mauricio Macri. Si no le ponemos freno a tiempo, vamos estar en un cuento que ya lo conocemos y que ya vimos cómo terminó en los 90”.