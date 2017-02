Polémica por el Correo

Laura Alonso: "No puedo poner las las manos en el fuego por nadie"

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió hoy una "paciencia razonable" para que ese organismo investigue el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, y aseguró que "no" pone "las manos en el fuego por nadie".

"Hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea. Como órgano de control, a la Oficina lo que le corresponde es estudiar el caso, analizarlo en profundidad, de acuerdo a los estándares de la Ley de Ética Pública", planteó la funcionaria.

En declaraciones radiales, Alonso señaló que abordar el tema "lleva tiempo. No va a ser eterno, pero por supuesto va a tener un tiempo de desarrollo y evolución razonable". "Que nos tengan la paciencia razonable, no eterna, para hacer el estudio que corresponde", pidió Alonso.

Consultada sobre si ponía las manos en el fuego por el presidente Mauricio Macri, la titular de la OA respondió: "Pongo los manos en el fuego por mí, no puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la Oficina Anticorrupción, que muchas veces le toca investigar a funcionarios".