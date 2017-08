Lebac: la cara visible de una bicicleta financiera que no para de crecer

En julio pasado el Banco Central vendió un 40% más de letras en relación con el mes anterior. En tanto, la próxima semana se espera un nuevo vencimiento por 540 millones de pesos, lo que podría incidir en la suba del dólar o en la inflación

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió dejar sin cambios su tasa de política monetaria y, tras semanas en que el dólar se mantuvo en alza, continuó operando en el mercado abierto. Como resultado de esta decisión, vendió Lebac en el mercado secundario por un equivalente a $148.000 millones, lo que representa un incremento del 40% respecto del mes anterior. El stock de Lebac que ha emitido la entidad que conduce Federico Sturzenegger ya equivale al 115% de las reservas internacionales del organismo.

Con la venta de estas letras, las autoridades del BCRA buscaron absorber liquidez y compensar la expansión de $81.000 millones que se generó a partir de la renovación parcial del stock al vencimiento de mediados de julio. La información surge del último Informe Monetario Mensual que elabora la entidad que preside Federico Sturzenegger, y demuestra que los títulos más negociados durante el mes pasado fueron principalmente las especies con vencimientos el tercer miércoles de julio y de agosto, que representaron cada una el 31%.

En este marco, durante la semana próxima vencen Lebac por $540.000 millones, por lo que habrá que esperar la decisión de los inversores de renovar las letras o pasarse al dólar. De no renovar, una masa de pesos puede inyectarse en el mercado cambiario e influir directamente en el tipo de cambio o en la inflación.

¿Qué son?

En el actual sistema financiero del país, las Lebac son las estrellas de la bicicleta financiera, y gracias a las altísimas tasas de interés que pone el Banco Central, quienes invierten en estas letras tienen beneficios enormes. Al respecto, el economista José Castillo explicó a diario Hoy cómo funciona este tipo de inversión: “Hay Lebac a varios plazos, unas vencen al corto plazo, a 45 días, y después hay una serie de vencimientos de hasta un par de años. Cuando vencen, el Banco Central tiene que poner la plata, y estamos hablando de millones pesos. Hasta ahora, como es una bicicleta, en vez de poner el dinero, el Banco ofrece una nueva Lebac con un nuevo interés”.

“El especulador en este momento no se está llevando la plata, lo que está haciendo es acumularla a su favor en contra del BCRA, va acreditando una superganancia de la bicicleta. Pero el problema radica en que el especulador ahora dice que se va a llevar el dinero, y ahí la gran pregunta es de qué se van a disfrazar”, advirtió el profesor de la UBA, apuntando a Sturzenegger y sus hombres de la entidad financiera.

“Esto ya lo vimos en la Argentina, lugar de la explosión del endeudamiento, en la famosa crisis de bonos. Se está incubando una fenomenal crisis de deuda como en 2001 o en 1989, es una vuelta más de esa vieja historia. Estas políticas perjudican notoriamente al pueblo argentino”, criticó Castillo y agregó que “si efectivamente siguen con este tipo de políticas recesivas, en algún momento se va a paralizar todo como pasó en la época de Cavallo en los 90”.

Para el economista, el manejo de las Lebac no es producto de un descuido, sino, por el contrario, “Sturzenegger es totalmente coherente con el conjunto de la política del Gobierno, con el sector financiero y la forma de producir superganancias. El ingreso no lo reciben los trabajadores o los jubilados, sino que se lo llevan los sectores concentrados de la economía, en este caso en particular, el sector financiero”, concluyó el especialista.