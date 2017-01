Liberaron a los ocho excomisarios imputados en la causa de los sobres

















El Tribunal de Casación hizo lugar a un habeas corpus del abogado Daniel Mazzocchini, quien cuestionó la detención inmediata. Para los magistrados, primero los imputados debían ser notificados. La investigación seguirá con más indagatorias

La sala de feria del Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar a los habeas corpus presentados por los abogados de los ocho excomisarios involucrados en la causa de los 36 sobres hallados con 153.700 pesos en la sede de la Departamental de La Plata el 1º de abril del año pasado, y ordenó que fueran liberados de forma inmediata, lo que generó la indignación del fiscal que encabeza la investigación, Marcelo Martini.

En la resolución, dictada por mayoría de dos a uno, los magistrados entendieron que se “inobservó” el artículo 431 del Código Procesal Penal, por ello dispusieron “la inmediata libertad de Ariel René Huck, Darío Camerini, Sebastián Cuenca, Rodolfo Daniel Carballo, Walter Eliseo Skramovsky, Raúl Atilio Frare, Sebastián Rodrigo Velázquez y Julio Sebastián Sáenz”

Los magistrados giraron la causa junto con el resolutorio al Juzgado de Garantías 5, que libró los oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense para que se acate la medida del tribunal, por lo cual horas después los ocho imputados por “asociación ilícita” fueron puestos en libertad desde las Unidades nº 1 de Olmos, nº 9 de La Plata y nº 31 de Florencio Varela.

En el mencionado artículo se señala que “las resoluciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramitación del recurso”. En este marco, para los jueces si la denegatoria de eximición de prisión por parte de la magistrada confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones no está firme, no se puede detener a los excomisarios.

En noviembre último, el fiscal Marcelo Martini pidió la detención de los por entonces nueve excomisarios, pedido al que hizo lugar la jueza Marcela Garmendia. Días antes, la defensoría oficial había presentado una solicitud de eximición de prisión para 33 comisarios involucrados en la causa, por lo que la resolución de la magistrada no quedó firme y fue elevada a la Cámara. Los camaristas confirmaron el fallo de primera instancia así como la acusación por “asociación ilícita en concurso real”, mientras que no avalaron las imputaciones por “concusión ideal con recepción de dádivas”, es decir, aún no había pruebas suficientes que acrediten que los uniformados recibían coimas. Ese escrito fue girado al Juzgado de Garantías 5, cuya titular ordenó la inmediata detención.

El 24 de noviembre, el fiscal les tomó declaración a parte de los detenidos mientras que cuatro de ellos se negaron. Ante esto, el abogado Daniel Mazzocchini, que representa a Sáenz, Frare, Velázquez -y hasta ese momento a Federico Jurado- presentó un habeas corpus en la Cámara de Apelaciones cuestionando el procedimiento de detención inmediata, y diciendo que se les tendría que haber notificado de la resolución, ya que el artículo 431 tiene efecto suspensivo.

Los abogados de Camerini, Huck, Carballo y Skramovsky también presentaron un escrito pero, en vez de pasar por segunda instancia, lo hicieron directamente en el Tribunal de Casación. Días después, los jueces de la Sala V declararon inadmisibles los recursos porque consideraron que la instancia que debía resolverlos era la Cámara, sin tener en cuenta que el habeas corpus de Mazzocchini sí realizó el procedimiento correspondiente.

Procedimiento cuestionado

Una vez que la causa fue devuelta a los camaristas, estos resolvieron avalar la actuación de la jueza de primera instancia y dejaron firme la detención. “Las medidas cautelares tienen como fin evitar peligros procesales y, por lo tanto, no hay efecto suspensivo en las mismas y pueden ejecutarse inmediatamente”, expresaba la resolución. Días después, el fiscal Martini pidió la prisión preventiva al que la magistrada hizo lugar.

Los abogados de los cuatro exjefes departamentales apelaron la medida ante la Sala II de Feria de la Cámara, mientras que Daniel Mazzochini presentó otro habeas corpus el 13 de enero último, en el cual volvió a cuestionar el procedimiento de detención. En el mismo señalaba el “cambio de criterio” de uno de los magistrados respecto del tratamiento en dos causas de impacto mediático.

Reclamo pacífico de las esposas de los policías

El jueves de la semana pasada el extitular de la dependencia de Villa Ponsati, Federico Jurado, apareció muerto en la celda que compartía con un expolicía en la Unidad Penal 9 de La Plata.

La autopsia preliminar realizada por la Asesoría Pericial determinó que el acusado “murió por un síndrome ascítico producto de un edema agudo pulmonar hemorrágico, asociado a hemorragia digestiva alta y páncreas hemorrágico”. En los próximos días se sabrá definitivamente si fue “muerte natural”.

Ayer, un grupo de familiares y amigos de Jurado se concentraron cerca del mediodía, de forma pacífica, frente a la Fiscalía de calle 7 entre 56 y 57. Al respecto, la esposa de Sáenz, Liliana Manes, comentó: “Tememos por la vida de nuestros maridos, ya que la muerte de Federico Jurado se determinó que fue por asfixia, presentando contusiones en su rostro, hubo hemorragias internas. Ser policía y estar detenido es un riesgo mayor, y más para la familia”.

Respecto de los 36 sobres hallados por agentes de Asuntos Internos, en el marco del allanamiento realizado en la sede de la Departamental de La Plata, la esposa de Sáenz explicó que “un sobre no se utiliza para poner dinero sino para llevar informes, ya que las cosas no se hacen en mano. El allanamiento fue sin testigos, entonces, no son pruebas contundentes; mi marido es inocente, somos gente de trabajo, humilde”. Añadió: “Si ellos son los que dicen que hay coimas, que investiguen como corresponde, que sigan -como dijo el señor fiscal- la ley de la gravedad, hacia arriba”.

Cabe aclarar que el fiscal Marcelo Martini recibió a las esposas de los policías en su despacho.

ÚLTIMO MOMENTO | #LaPlata Causa Sobres Resolvieron ordenar la liberación de los ocho excomisarios involucradoshttps://t.co/3wLioPI2xb — Diario HOY (@diariohoynet) 24 de enero de 2017