A 207 años de la Revolución de Mayo

Lo que dejó el desfile de las Fuerzas Armadas



















Ayer se llevó a cabo la procesión de militares, donde se destacó la emotiva participación de excombatientes de Malvinas. A pesar del colorido, especialistas en defensa analizaron la crítica situación actual de las Fuerzas Armadas

Más de seis mil militares de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas, músicos argentinos y extranjeros y unos veinte aviones protagonizaron ayer un desfile en el barrio de Palermo para celebrar el 207° aniversario de la Revolución de Mayo.

La procesión, organizada por el Ministerio de Defensa, comenzó alrededor de las 11 y se dio desde Avenida del Libertador y Salguero hasta el Campo de Polo.

Una gran cantidad de personas se acercaron con banderas celestes y blancas para disfrutar de la conmemoración, en la que aviones de la Fuerza Aérea Argentina sobrevolaron la zona. Los militares marcharon exhibiendo sus armas y pertrechos a lo largo de unas quince cuadras a pie.

El desfile contó en total con la participación de 20 aviones, entre ellos los C-130 Hércules, IA-63 Pampa, IA-58 Pucará y Douglas A-4AR Fightinghawk, junto a otras aeronaves de la Armada Argentina. La procesión, que se extendió hasta alrededor de las 14.30, tuvo uno de sus momentos más emocionantes gracias a la presencia de los veteranos de la Guerra de

Malvinas, quienes fueron acompañados por un ensordecedor aplauso por parte del público, bajo el grito: "Las islas son y serán Argentinas”.

Las celebraciones continuaron con shows de bandas militares de nuestro país y de Estados Unidos, Chile, Uruguay y Marruecos. También se llevó adelante un espectáculo musical gratuito con la cantante Cecilia Milone, quien entonó las estrofas del Himno Nacional.

No todo es fiesta

A pesar del gran despliegue impulsado por el Gobierno nacional, la jornada arrastró muchas falencias, como la llamativa transmisión de la TV Pública, que no fue lo que se esperaba.

A esto se suma que, a pesar de lo que se quiere mostrar, las Fuerzas están desguazadas. Un claro ejemplo es el recorte de recursos que Macri realizó en marzo de este año al viaje escuela de la embarcación insignia de la Marina nacional, la Fragata Libertad, que durará un mes menos, como informó diario Hoy cuando se conoció la noticia.

Además, este año se recortarán 4.615 millones de pesos en las Fuerzas Armadas, y en este sentido, la exdiputada nacional especialista en temas de seguridad, Paola Spátola, afirmó a este medio que “hoy las fuerzas armadas están dormidas”. Respecto de las deficiencias en el presupuesto, aseguró que “falta tecnología” pero que esta debe adquirirse definiendo antes “cuáles son las hipótesis de conflicto”. Por otro lado, la especialista criticó que el desfile no se haya realizado el mismo 25, y aseguró que fue escasa la participación popular, señalando que “los últimos años los desfiles se hacían tanto el 9 de julio como el 25 de Mayo, con la gente en la calle”.

“Creo que el fallo del 2x1 para los represores fue un retroceso”, señaló Spátola, argumentando por qué cree que no tuvo una gran convocatoria. En este sentido, la especialista afirmó: “Todavía no se dio la discusión profunda que se tiene que dar sobre las Fuerzas Armadas en la Argentina. No nos tiene que dar miedo dar ese debate a fondo y reformular la ley de defensa nacional dentro del marco del Estado democrático”.

“Más allá de lo que digan desde Defensa, hoy no tenemos Fuerzas Armadas”

Elsa Bruzzone.

Experta en temas de Geopolítica y defensa nacional

“Los desfiles militares son una tradición que normalmente la realizan todos los países del mundo para las fechas patrias, sin importar la ideo­logía o el sistema político. El objetivo es conmemorar las fechas patrias o grandes eventos, y cobran otro significado cuando hay otra unión del pueblo y las fuerzas armadas, distinto al que tienen cuando esa unión no está.

La situación actual de las Fuerzas Armadas, más allá de lo que pueda decir el Ministerio de Defensa, es que no las tenemos. Hemos derivado la defensa exterior en el Comando Sur por pertenecer al Sistema Interamericano de Defensa, así que la verdad es que las Fuerzas Armadas del país están para cuidar los cuarteles, los regimientos, y no están preparadas para nada, menos para la defensa del país.

La defensa es un debate que se tienen que dar en los partidos políticos y las organizaciones sociales, porque si en algún momento surge algún proyecto de liberación nacional, la única manera de sostenerlo es con la conjunción del pueblo y las Fuerzas Armadas. Esto lo han comprendido diversos países del mundo, en los que existe el concepto de pueblo o nación en armas, donde el soldado es un ciudadano con uniforme.

El Comando Sur es un sistema que tiene tres componentes: la democracia representativa, el neoliberalismo globalizado en el intento de establecer el ALCA, y en lo militar es la formación de civiles especialistas en defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos que depende de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos y en los ejercicios combinados de nuestras fuerzas armadas y las norteamericanas.

La Argentina sigue perteneciendo a este sistema de defensa que es implementado por Estados Unidos como una de las tantas herramientas que tiene para tener acceso y control a recursos naturales estratégicos: tierra fértil para la producción de alimentos, agua dulce, biodiversidad. En el sistema, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pone bases militares, y con esas excusas intenta tener bases en Misiones y en Tierra del Fuego.

Que los gobiernos aún no hayan roto con eso es una contradicción que van a tener que resolver, pero si no se resolvió en el gobierno anterior menos se va a resolver en este, donde hemos vuelto a las relaciones carnales con Estados

Unidos y Gran Bretaña, como en la década del 90. Es una decisión política que depende de hasta dónde llegan las ansias de ser verdaderamente libres, independientes y soberanos”.